Nach dem Fiasko mit seiner geplatzten Bilanzvorlage reagiert der Zahlungsdienstleister Wirecard mit einem Vorstandsumbau.

Wie der Noch-Dax-Konzern am Donnerstag kurz nach Börsenschluss in einer Ad-hoc-Mitteilung erklärte, werde COO Jan Marsalek mit sofortiger Wirkung von seinem Vorstandsposten freigestellt. Marsalek stand bereits vor einem Jahr unter dem Vorwurf der "Financial Times", als zuständiger Manager für die obskuren Drittfirmen in den Bilanzskandal persönlich involviert zu sein.

Ein Grund für die Entscheidung wurde nicht genannt. Außerdem gab Wirecard an, Marsalek werde "widerruflich" aus dem Vorstand entfernt. Die Freistellung gelte bis zum 30. Juni.

Zugleich wurde, ebenfalls mit sofortiger Wirkung, James Freis zum neuen Compliance-Vorstand berufen. Diese Personalie war bereits im Mai bekannt gegeben worden, wurde nun aber vorgezogen. Zunächst hatte es geheißen, Freis solle das neu geschaffene Amt zum 1. Juli antreten.

