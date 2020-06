Wirecard-Logo bei einer Veranstaltung in München: Der Konzern steckt in einer Glaubwürdigkeitskrise.

Der Zahlungsdienstleister Wirecard Börsen-Chart zeigen kommt nicht aus den negativen Schlagzeilen. Zuletzt wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft München Ende vergangener Woche Geschäftsräume des Dax-Konzerns durchsuchen ließ. Der Grund: Eine Anzeige der Finanzaufsicht Bafin wegen möglicher Marktmanipulation im Vorfeld der Veröffentlichung des KPMG-Sonderberichts über Wirecard. Das Unternehmen kooperiere mit den Ermittlern, hieß es in einer Stellungnahme.

Jetzt taucht der Name Wirecard erneut auf: Die Research-Einheit "Citizen Lab" der Universität von Toronto berichtet, einen großangelegten, weltweiten Hacker-Angriff auf Tausende Personen und Institutionen auf mehreren Kontinenten aufgedeckt zu haben. Lobby-Gruppen, Journalisten, Politiker, Hedgefonds und andere Unternehmen seien unter den Zielen der Attacken gewesen, so Citizen Lab. Die Fachleute haben ihren Angaben zufolge rund 28.000 sogenannte Phishing-Websites ausfindig gemacht, über die die Hacker im Laufe mehrerer Jahre an Daten ihrer Opfer kommen konnten. Im Fokus waren dabei den Angaben zufolge beispielsweise Umweltgruppen und andere Kritiker des Ölmultis Exxon Mobil Börsen-Chart zeigen, die dem Konzern vorwerfen, jahrelang Kenntnisse und Informationen über den Klimawandel unterdrückt zu haben.

Ebenso richteten sich Attacken der Hacker-Gruppe, die von Citizen Lab "Dark Basin" getauft wurde, den Angaben zufolge aber auch auffallend häufig gegen Kritiker und Gegner des Dax-Konzerns Wirecard.

Das prominenteste Ziel der Hacker im Bereich der Finanzbranche sei ein Cluster aus Hedgefonds, Short-Sellern, Journalisten und Ermittlern, die sich mit dem Fall Wirecard beschäftigten, schreiben die Citizen-Lab-Experten in ihrem Bericht. Es gebe einen deutlichen roten Faden in den Hacker-Angriffen gegen Investoren, die auf einen fallenden Aktienkurs von Wirecard wetteten, sowie gegen Reporter, die über den Konzern berichteten. Einige der Opfer seien monatelang beinahe täglich attackiert worden, so Citizen Lab.

Lesen Sie auch: Wirecard-Chef Braun - neuer Vertrag nur, falls ...

Dabei wurden offenbar Emails, die beispielsweise zwischen Journalisten und ihren Quellen verschickt worden waren, unerlaubt veröffentlicht. Und bemerkenswert dabei: Den Opfern der Hacker-Angriffe zufolge, so schreibt es Citizen Lab, wurden diese Emails vor der Publikation bearbeitet und verfälscht. Die kanadischen Sicherheitsexperten schließen daraus, dass nicht nur die Hacker selbst sondern eine weitere, unbekannte Partei an der Maßnahme beteiligt gewesen sein dürfte.

Folgen Sie Christoph Rottwilm auf Twitter @Christoph Rottwilm

Gesteuert wurde "Dark Basin" nach Angaben von Citizen Lab offenbar von einem Unternehmen namens Belltrox Infotech Services in Indien. Citizen Lab habe Hunderte der Betroffenen bereits über die Hacker-Angriffe informiert und ihnen Unterstützung angeboten. Zudem sei auf Bitten mehrerer Opfer die US-amerikanische Justiz eingeschaltet worden. Weitere Opfer von "Dark Basin" werden dem Bericht zufolge nach wie vor informiert.

Wirecard teilte auf Anfrage mit, das Unternehmen habe zu keinem Zeitpunkt in direktem oder indirektem Kontakt zu einer Hacker-Gruppe aus Indien gestanden.