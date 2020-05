Die Deka dringt als erste große deutsche Fondsgesellschaft auf die Ablösung von Wirecard-Chef Markus Braun. "Wir fordern den Rücktritt von Markus Braun", sagte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Deka, der "Wirtschaftswoche". Das habe die Fondsgesellschaft dem Wirecard-Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Eichelmann im Laufe dieser Woche mitgeteilt.

Die Deka ist einer der Großinvestoren von Wirecard. Braun sei der Hauptverantwortliche für den Vertrauensverlust am Kapitalmarkt, sagte Speich. Dieser lasse sich nur reparieren, indem ein anderer den Chefposten übernehme. Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen fielen am Mittwoch kurz vor Börsenschluss mit 6 Prozent in die Verlustzone. Die Forderungen nach einem Führungswechsel verunsicherten die Anleger, sagten Händler.

Zur Großbildansicht "Wirecard hat unter der Ägide von Braun nicht die Qualität eines Dax-Konzerns erlangt", sagt Ingo Speich von der Deka (hier im Homeoffice)

Der Deka sei bewusst, dass Wirecard mit dem Weggang von Braun viel Wissen verlöre. "So sehr Herr Braun auch ein Visionär sein mag, aber er scheint nicht in der Lage zu sein, den Konzern auf die nächste Stufe zu heben. Wirecard hat unter seiner Ägide nicht die Qualität eines Dax-Konzerns erlangt."

Speich appellierte an den Aufsichtsrat zu handeln. "Die Zeit drängt. Es muss sichergestellt werden, dass der Vertrauensverlust nicht noch vom Kapitalmarkt auf die Kunden überschlägt und damit das Geschäftsmodell bedroht."

Union Investment fordert Veränderungen, aber nicht den Rücktritt Brauns

Auch Großinvestor Union Investment pocht auf Veränderungen bei Wirecard, steht aber hinter dem langjährigen Vorstandschef. "Wir fordern nicht den Rücktritt von Markus Braun. Aber wir fordern eine Stärkung der Kompetenzen in kritischen Bereichen wie Accounting und Compliance durch Neubestellung externer Vorstandsmitglieder", sagte Fondsmanager Andreas Mark. Wirecard brauche eine stabile und verlässliche Führung, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Voraussetzung sei aber, dass die Firma von den Wirtschaftsprüfern ein uneingeschränktes Testat für das Geschäftsjahr 2019 erhalte. Die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken hält laut Wirecard-Website rund 4 Prozent an dem Dax-Konzern.

Wirecard sieht sich Vorwürfen der Falschbilanzierung ausgesetzt. Eine Sonderuntersuchung durch KPMG konnte diese nicht vollständig aus dem Weg räumen. Außerdem warfen die Wirtschaftsprüfer dem Wirecard-Management vor, die Prüfungen zum Teil behindert zu haben. Braun ist mit rund 7 Prozent Anteil einer der größten Aktionäre des Unternehmens.

Zur Großbildansicht Peter Kneffel/DPA Umstrittener Vorstandschef Markus Braun: Chefaufseher Eichelmann stärkte ihm vergangene Woche noch den Rücken.

Chefaufseher Eichelmann hatte allerdings erklärt, nach den kritisierten Ergebnissen der Bilanz-Sonderprüfung am dem umstrittenen Vorstandschef vorerst festhalten zu wollen. "Eine Personaldebatte wäre im Moment in keinster Weise zum Wohl des Unternehmens. Eine Ablösung von Herrn Dr. Braun sehe ich heute nicht", hatte er in einem Zeitungsinterview vergangenen Donnerstag gesagt.

Wirecard selbst sieht sich durch die Untersuchung entlastet, weil KPMG keine substanziellen Belege für Bilanzfälschung gefunden habe.

