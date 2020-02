Wer bei Wirecard was zu verlieren hat - oder zu gewinnen Wirecard in Turbulenzen



Der Zahlungsdienstleister Wirecard kommt seit Monaten nicht aus den Schlagzeilen. Seit die "Financial Times" Anfang 2019 begann, über angebliche Unregelmäßigkeiten in der Bilanzierung des Unternehmens zu berichten, geht es mit der Aktie heftig rauf und runter.



Das Unternehmen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen, doch die Zeitung legte mehrfach mit weiteren Berichten nach. Auch die Finanzaufsicht Bafin und die Münchener Staatsanwaltschaft sind in der Sache schon aktiv geworden. Gegenwärtig arbeitet die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG als unabhängiger Dritter an einer Untersuchung der Vorgänge. Der KPMG-Bericht wird von vielen Parteien sehnlichst erwartet, denn er soll endlich Klarheit bringen - in die eine oder andere Richtung. Hier ein Überblick über die wichtigsten Player, die bei Wirecard etwas zu verlieren haben - oder zu gewinnen: Vorstandschef Markus Braun unter Druck



Für den Wirecard-Chef steht bei der Sache enorm viel auf dem Spiel. Braun ist nicht nur als CEO und Mastermind des Konzerns für alle Vorgänge verantwortlich - also auch für mögliche Unregelmäßigkeiten. Er ist zugleich mit einem Anteil von rund 7 Prozent größter Aktionär von Wirecard. Beim aktuellen Marktwert des Unternehmens von rund 14 Milliarden Euro schwankt Brauns Vermögen um den Wert von einer Milliarde Euro. Jeder Kursrücksetzer des Wirecard-Papiers macht sich in seinem Vermögensdepot unmittelbar bemerkbar. Wirtschaftszeitung "Financial Times" berichtete kritisch



Den Grund für Markus Brauns Kopfschmerzen lieferte die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times". Sie berichtete seit Anfang 2019 immer wieder über angebliche Unregelmäßigkeiten in der Bilanzierung des Zahlungsdienstleisters. Zunächst drehten sich die Berichte um Mitarbeiter und Vorgänge von Wirecard in Singapur, später legte die "FT" mit Behauptungen über falsche Angaben seitens Wirecards etwa in Irland und Dubai nach. Wirecard hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen, ihre Wirkung auf den Aktienkurs des Unternehmens verfehlten sie dennoch nicht. Auch in der Redaktion der renommierten britischen Zeitung dürfte das Ergebnis der Untersuchung von KPMG mit Spannung erwartet werden. Letztlich steht nicht weniger als das wertvollste Gut des Blattes auf dem Spiel - seine Glaubwürdigkeit. Investoren beziehen Stellung



An der Börse haben sich Investoren bereits in Stellung gebracht, ebenfalls wohl auch mit Blick auf den KPMG-Bericht. Das Ergebnis der Wirtschaftsprüfer könnte den Aktienkurs noch einmal erheblich in Bewegung bringen - nach oben oder nach unten. Fällt das KPMG-Urteil positiv für Wirecard aus, so können sich vermutlich jene Anleger freuen, die sich mit Aktien des Unternehmens eingedeckt haben, denn dann ist womöglich mit Kursgewinnen zu rechnen. Verschiedene prominente Investmentadressen haben, wie auch der Website des Unternehmens zu entnehmen ist, in jüngerer Vergangenheit beachtliche Long-Positionen in Wirecard-Aktien aufgebaut: Großaktionäre setzen auf Wirecard



Demnach hält beispielsweise die US-Bank Goldman Sachs ein Wirecard-Aktienpaket von - Stand Mitte Januar - rund 10,8 Prozent der Anteile, wobei unklar bleibt, ob Goldman die Papiere im eigenen Bestand hält oder für Kunden. Gleiches gilt für den Konkurrenten Morgan Stanley, der mit 10,6 Prozent im Rennen ist. Weitere Großaktionäre von Wirecard sind die Citigroup sowie die Bank of America, beide mit jeweils 4,9 Prozent der Anteile. Auch ... ... die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS spricht dem Unternehmen deutlich das Vertrauen aus: Rund 6 Prozent der Wirecard-Anteile liegen in den Fonds der DWS. Auch Blackrock unter größten Aktionären



Beim US-Riesen Blackrock, dem größten privaten Vermögensverwalter der Welt, sind es 5,4 Prozent. Allerdings dürfte Blackrock (im Bild: Konzernchef Larry Fink) als weltgrößter Anbieter von Indexfonds mehr oder weniger unfreiwillig zu den größten Aktionären des Unternehmens zählen - Blackrocks Indexfonds sind praktisch gezwungen, die Aktien des Dax-Mitglieds Wirecard zu kaufen. Shortseller bauen riesige Positionen auf



Auf der anderen Seite gibt es die Skeptiker - und im Falle von Wirecard sind das offenbar eine ganze Menge. Diese Anleger wetten auf den Niedergang des Unternehmens , indem sie Short-Positionen mit Wirecard-Aktien aufgebaut haben. Sie setzen also auf einen fallenden Aktienkurs. Daten der New Yorker Researchfirma S3 Partners zeigen, in welchem Ausmaß sich diese Wirecard-Gegner bereits am Aktienmarkt in Stellung gebracht haben: Demnach beträgt das Volumen aller Short-Positionen mit Wirecard-Aktien - Stand wiederum Mitte Januar - insgesamt rund drei Milliarden Dollar. Laut S3 Partners bedeutet das, dass etwa 21,4 Prozent aller Wirecard-Aktien in Leerverkäufe involviert sind, also etwa 24,5 Millionen Anteilsscheine. Damit ist Wirecard ... ... in Deutschland das Unternehmen, zu dem die insgesamt mit Abstand größte Short-Position aufgebaut wurde. Europaweit schlägt lediglich dem französischen Öl- und Gas-Konzern Total an der Börse mehr Pessimismus entgegen - dessen Leerverkaufspositionen summieren sich auf etwa 5,3 Milliarden Dollar, so S3 Partners. Bemerkenswert: Zumindest im vergangenen Jahr machten an der Börse die Leerverkäufer im Falle von Wirecard das bessere Geschäft. Der Aktienkurs des Unternehmens sank im Jahresverlauf um etwa 20 Prozent, womit Wirecard die schwächste Aktie im Dax war. Was die Anteilseigner des Unternehmens geärgert haben dürfte, erfreute die Short-Investoren: Sie verdienten an Wirecard 2019 laut S3 Partners insgesamt 106,7 Millionen Dollar.

Auch in den vergangenen Tagen legte die Aktie merklich zu. Grund: Angesichts von Mängeln in der Corporate Governance, über die mm bereits ausführlich berichtete, hat Wirecard kürzlich den Chef des Aufsichtsrats ausgetauscht. Anstelle des bisherigen Chefkontrolleurs Wulf Matthias sitzt nun Thomas Eichelmann (Foto) auf dem Posten. Die Aktionäre freute es - die Shortseller nicht.

Anders als sein Vorgänger Wulf Matthias (75) bringt der 54-Jährige Eichelmann viel einschlägige Erfahrung mit. Er war unter anderem Finanzvorstand der Deutschen Börse und Aufsichtsratschef von Hochtief. Zuletzt sanierte er für den Milliardär Lutz Helmig (73) dessen Beteiligungsholding Aton. Mit Wirecard hat er erneut einen schwierigen Fall auf dem Tisch. Eichelmann dürfte zwar kaum Verantwortung für die gegebenenfalls zur Debatte stehenden Vorfälle zukommen, auch er wird dem KPMG-Bericht jedoch bereits ungeduldig entgegensehen. Die größten Shortseller sind ...



Wer gegenwärtig zu denjenigen gehört, die sich einen weiteren Kursverlust von Wirecard erhoffen, lässt sich dem Bundesanzeiger entnehmen, in dem die Short-Positionen von Investoren ab einer bestimmten Größenordnung veröffentlicht werden. Die US-Investmentfirma Coatue Management von Gründer Philippe Lafont (Foto) beispielsweise meldete zuletzt - Mitte Januar - eine Shortposition in Höhe von knapp 0,7 Prozent der Anteile. Auch die britische Finanzfirma Marshall Wace (hier Firmen-Co-Gründer Ian Wace mit den englischen Royals William und Kate) hat eine Short-Position in Höhe von 0,8 Prozent der Anteile auf Wirecard aufgebaut. Beim Investmenthaus TCI aus London sind es 1,1 Prozent, bei Coltrane Asset Management, New York, rund 0,6 Prozent und bei Slate Path Capital, ebenfalls New York, 1,3 Prozent. Slate ist damit aktuell das Unternehmen mit der laut Bundesanzeiger größten Shortposition auf Wirecard. Greenvale Capital mit Sitz in London hält ebenfalls eine Shortposition im Umfang von etwa 0,5 Prozent der Anteile von Wirecard. Darüber hinaus gibt es laut S3 Partners-Chef Ihor Dusaniwsky eine Vielzahl weiterer Shortseller im Falle Wirecards. Jeder von ihnen hält jedoch offenbar geringere Positionen, unterhalb der in Deutschland gültigen Grenzen für die Veröffentlichungspflicht. So erklärt sich laut Dusaniwsky die augenscheinliche Diskrepanz zwischen dem laut S3 Partners großen Gesamtvolumen der Wirecard-Leerverkäufe und der geringen Anzahl an Shortsellern, die sich im Bundesanzeiger finden. Für Wirtschaftsprüfer EY könnte es peinlich werden



Auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) spielt in der Causa Wirecard eine Rolle. Sie hat die Bilanzen des Dax-Konzerns in den vergangenen Jahren geprüft und testiert. Sollte KPMG nun also Unregelmäßigkeiten feststellen, so wäre das mindestens peinlich für EY. Bemerkenswert: Das "Handelsblatt" berichtete Ende 2019, EY habe in der Bilanz der Wirecard-Tochter in Singapur für das Jahr 2017 durchaus Mängel festgestellt und daher das uneingeschränkte Testat für dieses Zahlenwerk verweigert. Wohl gemerkt: Um Wirecard-Singapur drehen sich auch Vorwürfe der "FT". In Bezug auf die Prüfung der Bilanzen des Gesamtkonzerns Wirecard durch EY hatte das jedoch offenbar keine Konsequenzen - sie wurden für 2017 und 2018 nach Angaben des Unternehmens ohne Beanstandungen testiert. Alle blicken auf KPMG



Alle Augen richten sich im Fall Wirecard seit einigen Wochen auf die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Sie untersucht die Angelegenheit im Auftrag der Unternehmensführung und soll darüber einen ausführlichen Bericht erstellen. Dieser sollte zunächst Anfang 2020 fertig sein. Dann wurde der Termin auf das Ende des ersten Quartals verschoben. Zuletzt äußerte ... ... Wirecard-Chef Braun auf Twitter wiederum die Hoffnung, es könnte doch schneller gehen. Indes: Dass es nach Veröffentlichung des KPMG-Berichts endlich ruhiger wird um Wirecard, erscheint unwahrscheinlich. Die Berliner Anwaltskanzlei Schirp sammelt im Auftrag einiger Investoren bereits Mitstreiter, um eine weitere Untersuchung in Gang zu setzen. Es sei zu befürchten, dass der Vorstand im Rahmen der KPMG-Prüfung nicht alles Informationen weitergegeben habe, so die Begründung. Es bleibt also spannend in der Causa Wirecard.

Der weltweit boomende Online-Handel und zahlreiche Kooperationen mit Unternehmen haben Wirecard im vergangenen Jahr die Kassen gefüllt. Der Zahlungsdienstleister steigerte seinen Betriebsgewinn (Ebitda) nach vorläufigen Zahlen um rund 40 Prozent auf 785 Millionen Euro, teilte Wirecard am Freitag mit. Bereinigt um Sonderaufwendungen für Prüfungs- und Beratungs- sowie Rechtsberatungsleistungen hätte das Ebidta 794 Millionen Euro bei einem Wachstum von 42 Prozent betragen. Mit dem bereinigten Ergebnis traf Wirecard die Schätzungen von Analysten. Der Umsatz kletterte um 38 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro.

Wirecard wickelt für Einzelhändler, Flug- und Bahnkonzerne sowie Telekommunikationsfirmen auf der ganzen Welt Zahlungen ab und kassiert dafür Gebühren. Von Partnerschaften wie mit Aldi, dem chinesischen Kreditkartenanbieter Unionpay und dem japanischen Technologieinvestor Softbank erhofft sich Wirecard in den kommenden Jahren kräftiges Wachstum.

Für das laufende Geschäftsjahr 2020 erwartet Wirecard weiterhin einen Betriebsgewinn zwischen 1,0 und 1,12 Milliarden Euro. Trotz des Gewinnsprungs verloren die Aktien von Wirecard Börsen-Chart zeigen im vorbörslichen Handel bis 2,3 Prozent. In der Vergangenheit hat Wirecard seine Gewinn- und Umsatzprognosen mehrfach im Jahr erhöht. Analysten schließen nicht aus, dass Wirecard auch im Laufe von 2020 optimistischer wird.

Noch keine Informationen zur Sonderprüfung

Allerdings wird viel davon abhängen, welches Ergebnis die Wirtschaftsprüfer von KPMG bei der laufenden Sonderprüfung zu Tage fördern. Sie durchforsten derzeit die Bilanzen von Wirecard und den Töchtern im Ausland. Konzernchef Braun hatte die Prüfung in die Wege geleitet, um Vorwürfe der Bilanzfälschung aus der Welt zu schaffen. Die "Financial Times" hatte in der Vergangenheit immer wieder über angebliche Unregelmäßigkeiten in Bilanzen bei Tochterfirmen im Ausland berichtet. Wirecard weist die Vorwürfe zurück.

Mit Blick auf die Zahlen monierte ein Händler in einer ersten Reaktion die insgesamt leicht enttäuschende Profitabilität. Im Fokus stehe momentan allerdings eben die Sonderprüfung. Dazu habe es nichts Neues gegeben. Damit sei zu rechnen gewesen, aber so bleibe bis zum Abschluss der Prüfung weiter Unsicherheit.

Im vergangenen Jahr hätten die Sonderaufwendungen für Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsberatungsleistungen bei rund neun Millionen Euro gelegen, teilte der Dax-Konzern am Freitag weiter mit. Das mit Spannung erwartete Ergebnis der Sonderprüfung soll nach früheren Angaben noch im ersten Quartal veröffentlicht werden. Am 8. April will das Unternehmen sein komplettes Zahlenwerk veröffentlichen und sich den Fragen von Journalisten und Analysten stellen. Im Kern geht es bei der Prüfung darum, ob das Unternehmen bei Töchtern in Dubai und Irland Umsätze und Gewinne zu hoch angesetzt hat.

Zur Großbildansicht Wirecard Neuer Aufsichtsratschef: Thomas Eichelmann

Zudem bemüht sich der Konzern, seine Unternehmensführung (Corporate Governance) zu verbessern. Im Januar tauschte der Konzern den Aufsichtsratschef. Der ehemalige Oberkontrolleur Wulf Matthias war wegen des Umgangs mit der Affäre kritisiert worden. Der neue Chef des Aufsichtsgremiums Thomas Eichelmann verbreitete sogleich Optimismus in Sachen Sonderprüfung. "Aus der Tatsache, dass wir noch keine Ad-hoc-Meldung abgegeben haben, können Sie Ihre Schlüsse ziehen", sagte er in seinem ersten Interview nach seiner Berufung dem manager magazin. Also keine sogenannte "Smoking Gun" in den Büchern? Das Ergebnis bleibt zunächst offen.

Die Geschichte hat sich allerdings mit neuen Vorwürfen der "FT" und regelmäßigen Short-Seller-Attacken mittlerweile zum handfesten Börsenthriller ausgewachsen. Wirecard sieht sich als Opfer einer konzertierten Aktion von Spekulanten, die mit fallenden Kursen Geld verdienen wollen. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt aufgrund des Verdachts der deutschen Finanzaufsicht Bafin unter anderem in diese Richtung. Frühere Attacken auf die Wirecard-Aktie waren für die sogenannten Leerverkäufer lukrativ, etwa im Februar 2016.

rei mit Nachrichtenagenturen