Der Technologiekonzern Wirecard sorgte in den vergangenen Monaten für jede Menge Schlagzeilen - am heutigen Dienstag treffen sich die Aktionäre in München zur Hauptversammlung. Es dürfte also viel zu besprechen geben. Hier sind die wichtigsten Themen, die Vorstand, Aufsichtsrat und Investoren von Wirecard auf dem Treffen beschäftigen dürften:

Softbank-Einstieg

Ende April dieses Jahres wurden die Pläne des japanischen Mischkonzerns Softbank Börsen-Chart zeigen bekannt, bei Wirecard Börsen-Chart zeigen einzusteigen. Das Vorhaben sorgte sogleich für einen Kurssprung beim Zahlungsdienstleister aus Aschheim bei München.

Die Vereinbarung beider Unternehmen sieht vor, dass Softbank 900 Millionen Euro in eine Wandelschuldverschreibung von Wirecard steckt. Dabei handelt es sich um eine Anleihe, die nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren in Aktien umgewandelt werden kann. Käme es dazu, wäre der Softbank-Konzern, hinter dem der japanische Tech-Unternehmer Masayoshi Son steht, mit einem Anteil von etwa 5,6 Prozent einer der größten Anteilseigner Wirecards. Gegenwärtig ist Wirecard-CEO Markus Braun mit einem Anteil von 7 Prozent Hauptaktionär. Weitere wichtige Beteiligte sind Goldman Sachs (ebenfalls knapp 7 Prozent) sowie die Fondsgesellschaft Blackrock (etwa 6 Prozent).

Die Wirecard-Aktionäre sollen diesem Plan am heutigen Dienstag zustimmen, und der Kurssprung um 7 Prozent, den die Wirecard-Aktie schon bei Bekanntgabe Ende April nach oben machte, lässt vermuten, dass es dabei keinen großen Widerstand geben wird. Doch was hätte Wirecard vom Softbank-Einstieg? Der japanische Konzern ist bekannt dafür, in regional starke Unternehmen zu investieren und sie dann mit anderen Firmen aus seinem Portfolio zu vernetzen. Im Falle Wirecards ruht die Hoffnung vor allem darauf, dass Softbank dem Unternehmen bei der Expansion in Japan und Südkorea hilft. Beide Länder sind bereits weitentwickelt, was das digitale Bezahlen angeht - eine Kernkompetenz Wirecards.

Intransparenz und Aktienkursturbulenzen

Die heftigen Kursturbulenzen der Wirecard-Aktie, ausgelöst durch kritische Berichterstattung der "Financial Times", dürften vielen Investoren noch in den Knochen stecken. Zwar hat sich der Aktienkurs inzwischen wieder weitgehend erholt, ein bitterer Nachgeschmack bleibt jedoch. Denn das schwer durchschaubare Geschäftsmodell des Unternehmens sowie die komplexe, weltweit verzweigte Firmenstruktur machen ähnliche Attacken allem Anschein nach jederzeit wieder möglich. Sehr wahrscheinlich werden Aktionäre die Hauptversammlung nutzen, um auch zu diesem Thema ihre Meinung zu sagen.

Einer von ihnen ist Ingo Speich, der als Fondsmanager der Sparkassengesellschaft Deka eigenen Angaben zufolge 1,6 Millionen Wirecard-Aktien vertritt. Wirecard habe ein grundsätzliches Problem, sagt Speich laut Redetext, der manager-magazin.de vorab vorlag, auf dem Aktionärstreffen: Zu wenig Transparenz, sowohl im Geschäftsmodell als auch in der Kommunikation. Die Schwankungsbreite des Aktienkurses sei für ein Dax-Mitglied beängstigend und habe zu einem massiven Vertrauensverlust am Kapitalmarkt geführt. Der Wirecard-Vorstand um CEO Braun dagegen scheine lediglich ein Getriebener der Medien zu sein und reagiere anstatt zu agieren.

Machtfülle des Wirecard-Chefs Markus Braun

Einer der Gründe für die beschriebenen Probleme ist laut Speich, dass Wirecard in seiner internen Entwicklung nicht mit seinem rasanten Wachstum Schritt gehalten habe. Das Unternehmen sei inzwischen im Dax Börsen-Chart zeigen gelistet und verfüge über eine Marktkapitalisierung von 18 Milliarden Euro - doch zugleich stecke Wirecard immer noch "in den Kinderschuhen des einstigen Start-ups fest", so Speich. Der Fondsmanager fordert, Wirecard "auf den Qualitätsstandard eines Dax 30-Konzerns" zu bringen. So sei der Aufsichtsrat nach wie vor zu klein und es fehlten Informationen zu den Sitzungen des Gremiums, so der Fondsmanager. Auch die Risiko-, Compliance- und Rechtsexpertise müsse gestärkt werden.

Zudem wendet sich Speich an Wirecard-CEO Braun persönlich: Es liege bei dem Unternehmen eine Machtkonzentration vor wie bei keinem anderen Dax-Mitglied. Doch angesichts das Wachstums seien Veränderungen erforderlich. "Zunehmende Unternehmensgröße wird selbst für den besten Manager irgendwann zu viel", so Speich. Konkret fordert er, einen neuen, starken Technikvorstand zu installieren. Die Aufgabe erfüllt aktuell Wirecard-Chef Braun neben seiner Tätigkeit als CEO in Personalunion.

Dividende wird erhöht

Die Geschäfte von Wirecard laufen allen Kritikpunkten zum Trotz offenbar gut. Zuletzt hatte Vorstandschef Braun die Gewinnprognose leicht erhöht. Wirecard peilt in diesem Jahr einen Vorsteuergewinn von 760 bis 810 Millionen Euro an. Die Dividende für die Aktionäre soll in diesem Jahr von 18 Cent je Aktie auf 20 Cent je Aktie ebenfalls steigen. Auch darüber wird auf der Hauptversammlung abgestimmt werden.