Adam Neumann in guten WeWork-Zeiten: Jetzt kämpft der Gründer um seine umstrittene Milliarden-Abfindung

Der geschasste WeWork-Gründer Adam Neumann kämpft nach dem Absturz seines Unternehmens um die in Aussicht gestellte Milliardenabfindung. Wie verschiedene US-Medien berichten, verklagt der WeWork-Gründer seinen einstigen Kapitalgeber Softbank wegen eines im April abgeblasenen Aktiendeals, der Neumann knapp eine Milliarde Dollar in die Tasche gespült hätte. Das Gros von Neumanns kolportiertem Milliardenabschied von 1,7 Milliarden Dollar bei WeWork.

Softbank-Chef Masayoshi Son, einst einer der vehementesten Unterstützer des Büroraum-Vermieters, hatte den bei Neumanns Abschied vereinbarten Dealim April abgeblasen und die Entscheidung damit begründet, dass eine Reihe von Bedingungen dafür nicht erfüllt worden seien. Unter anderem verwiesen die Japaner auf noch laufende zivil- und strafrechtliche Untersuchungen bei WeWork und eine nicht umgesetzte Restrukturierung eines Joint-Ventures in China.

14





Allerdings hatte sich auch die geschäftliche Lage Softbanks zuletzt massiv verschlechtert, was Beobachter als möglichen Mitauslöser des Rückzugs sehen. So hatte der Internet-Investitionsfonds des japanischen Technologiekonzerns sein Geschäftsjahr kürzlich mit einem Verlust von umgerechnet 15,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Auch bei Softbank selbst sieht es zudem rabenschwarz aus: Mittlerweile erwartet das Unternehmen einen Jahresverlust von 8,4 Milliarden Dollar - wovon 6,6 Milliarden allein auf WeWork zurückgehen sollen.

Lesen Sie auch: Wie Herr Son die größte Techwette der Welt verlor

Gegen den Rückzug vom Geschäft hatte zuvor auch der Softbank-Vorstand Klage eingereicht. Von dem Drei-Milliarden-Deal hätte den Angaben zufolge in erster Linie Neumann persönlich profitiert. Er wäre allein Aktien im Wert von knapp einer Milliarde Dollar losgeworden. Auf den Risikokapitalgeber Benchmark wären demnach 600 Millionen Dollar entfallen.

Neumann wirft Softbank in seiner Zivilklage nun vor, den Deal aus finanziellen Gründen platzen gelassen zu haben, nachdem das Unternehmen mit dem Versuch gescheitert sei, den Deal zu verschieben. Zudem habe Softbank selbst aktiv daran mitgewirkt, dass das Joint-Venture in China nicht in der geplanten Form vorankam. Indem die Japaner Druck auf Investoren ausgeübt hätten, auf Rechte zu beharren, die eine Restrukturierung erschwert hätten.

Softbank selbst wies die Vorwürfe umgehend zurück. Das Unternehmen sei unter den vereinbarten Bedingungen, die Neumann selbst unterschrieben habe, nicht verpflichtet gewesen, die Aktien zu übernehmen.

Gründer Neumann hatte das Board von WeWork im vergangenen Jahr auf Druck von Investoren verlassen müssen, nachdem der Versuch, den Bürovermieter an die Börse zu bringen, katastrophal gescheitert war. Die Bewertung von WeWork schrumpfte damals von 47 Milliarden Dollar auf acht Milliarden Dollar, und Großinvestor Softbank musste einspringen, um das Unternehmen zu retten.