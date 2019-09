Nach dem verschobenen Börsengang des Büroraum-Anbieters WeWork nimmt der Druck auf Firmenchef Adam Neumann offenbar zu. Wie Wall Street Journal und Financial Times übereinstimmend berichten, drängen einige Anteilseigner darauf, Neumann als CEO von WeWork abzulösen. Man sei unzufrieden mit seinem Führungsstil, hieß es.

Laut WSJ seien vor allem die Vertreter der japanischen Softbank mit Neumann unzufrieden. Softbank ist der größte Einzelinvestor von WeWork. Weder WeWork noch Softbank wollten sich zu der Angelegenheit äußern.

Anfang September hatte WeWork seinen geplanten milliardenschweren Börsengang verschoben, der spätestens im Oktober dieses Jahres stattfinden sollte. In den vergangenen Wochen waren Zweifel am Geschäftsmodell laut geworden: Zwar hat WeWork seinen weltweiten Umsatz auf 1,8 Milliarden Dollar im abgelaufenen Geschäftsjahr gesteigert. Doch auch die Verluste waren im Jahr 2018 auf 1,6 Milliarden Dollar angewachsen.

Für eines unter Investoren zunächst am höchsten gehandelten Unternehmen in den USA sei dies ein harter Schlag, urteilt das "Wall Street Journal". WeWork hatte zwar im ersten Halbjahr seine Verluste reduzieren können, in den bei der SEC eingereichten Dokumenten aber deutlich gemacht, dass es auch in näherer Zukunft nicht mit Gewinnen rechnet.

Um die Bedenken der Investoren zu zerstreuen, hatte We Company auch Neumanns Einfluss gedeckelt und ihm zugleich einen unabhängigen Direktor an seine Seite gestellt. Geholfen hat es offenbar nicht. Zu sehr haben seine umstrittenen Finanztransaktionen vor dem Börsengang und sein großer Einfluss auf das Unternehmen die Investoren offenbar beunruhigt.

la/mmo