Corona-Masseninfektion - NRW will 20.000 Beschäftigte in Fleischindustrie testen lassen

Für die Ausbreitung des Coronavirus sind die Bedingungen in der Fleischbranche offenbar ideal: Allein in einem Betrieb in Coesfeld des Fleischverarbeiters "Westfleisch" haben sich mehr als 180 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert.

Nordrhein-Westfalen will bis zu 20.000 Beschäftigte in Betrieben der Fleischindustrie auf das Coronavirus testen lassen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte die Länder schon vor dem Fall im Kreis Coesfeld in Westfalen aufgefordert, den Arbeitsschutz streng zu kontrollieren. In dem Betrieb haben sich mehr als 180 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Er wurde geschlossen. In dem Landkreis bleibt es zudem bei den coronabedingten Beschränkungen.

In einem Schwesterbetrieb in Oer-Erkenschwick im Kreis Recklinghausen gibt es nach Angaben der Landesregierung 33 Infizierungen bei insgesamt 1250 Mitarbeitern. Auch in Schleswig-Holstein ist ein Schlachthof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) betroffen. Dort wurden 109 Beschäftigte positiv getestet. "Wenn man öffnet, muss man da, wo Gefahr ist, konsequent handeln", sagte dazu Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) am Samstag.

Heil schrieb an seine Kollegen in den Bundesländern, es gebe zunehmend Berichte über "unhaltbare Zustände beim betrieblichen Infektionsschutz" - besonders bei Saisonkräften in der Landwirtschaft, aber auch in der fleischverarbeitenden Industrie. Dort sind viele Osteuropäer zu Bedingungen beschäftigt, die immer wieder kritisiert werden.

Heil zufolge forderten Botschaften von Herkunftsländern die Bundesregierung auf, die Missstände zu beseitigen. Sie behielten sich auch Maßnahmen wie Ausreisestopps vor. Über das Schreiben von Ende April hatten die Sender NDR und WDR zuerst berichtet. Es liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

"Jetzt auf Stopp drücken und ruinösen Preiskampf beim Fleisch beenden"

DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagte am Samstag: "In Schlachthöfen muss deutlich mehr unternommen werden, um die Risiken für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu reduzieren." Die Branche falle seit Jahren mit miserablen Arbeitsbedingungen auf. Gerade jetzt komme es aber auf verstärkten Arbeitsschutz an, der für alle Beschäftigten gelten müsse - auch für entsandte Kräfte in Gruppenunterkünften.

Der Vize-Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Freddy Adjan, sagte: "Diese Krise macht deutlich, wie überfällig es ist, auf Stopp zu drücken und den ruinösen Preiskampf beim Fleisch zu beenden." Über Werkverträge mit oft dubiosen Subunternehmen beschäftigte Mitarbeiter würden seit Jahren rücksichtslos ausgenutzt. Schlachthofbetreiber sollten das Schlachten aber nicht an billige Fremdfirmen auslagern dürfen.

Die SPD im Bundestag kritisierte, es sei kein Zufall, dass es ausgerechnet in der Fleischwirtschaft zu Corona-Ausbrüchen komme. "Tausende Werk- und Saisonarbeiter schuften unter zweifelhaften Bedingungen und werden in engen Sammelunterkünften untergebracht", erklärten die Fraktionsvizes Katja Mast und Matthias Miersch. Für die Ausbreitung des Coronavirus seien das ideale Bedingungen. "Das Geschäftsmodell, bei dem sich Unternehmen mittels Sub-Unternehmen aus der Affäre ziehen und Mitarbeiter unter fragwürdigen Bedingungen zusammenpferchen, gehört abgeschafft."

"Tausende schuften unter zweifelhaften Bedingungen"

Aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter verschärft die Corona-Krise seit Jahren bekannte unsägliche Zustände. Betriebe müssten häufiger kontrolliert und Hauptverantwortliche konsequenter zur Rechenschaft gezogen werden können, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). Dazu gehöre eine bessere Ausstattung von Schwarzarbeits-Kontrollen. Außerdem bräuchten Arbeitskräfte, die aus dem Ausland kommen, einen besseren Schutz ihrer Rechte.

Mit Blick auf das Coronavirus erklärte das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) auf Anfrage, es gebe weltweit keine Hinweise darauf, dass in Deutschland verwendete Nutztiere als Überträger fungieren. Laut Untersuchungen des FLI können sich Schweine und Hühner nicht damit infizieren. Zu Rindern sind Tests geplant. Auch hier gibt es bislang keine Hinweise, dass sich die Tiere mit dem Erreger anstecken können.

rei/dpa