Stimmung in der Weltwirtschaft so trüb wie seit 10 Jahren nicht mehr

Das Weltwirtschaftsklima hat sich dem Münchner Ifo-Institut zufolge erneut verschlechtert und ist so trüb wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Der Indikator der Wirtschaftsforscher für die globale Konjunktur fiel im vierten Quartal von minus 10,1 auf minus 18,8 Punkte - den niedrigsten Wert seit dem zweiten Quartal 2009. "Die Weltkonjunktur kühlt sich weiter ab", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag.

Für die jüngste Erhebung befragte das Institut im Oktober 1230 Experten aus 117 Ländern. Sowohl die Lagebeurteilung als auch die Erwartungen für die kommenden sechs Monate gaben demnach deutlich nach. "Das Wirtschaftsklima verschlechterte sich in nahezu allen Regionen", erklärte Fuest. "In den Schwellenländern kommt die Abwärtsbewegung im Wesentlichen aus Asien, in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften hauptsächlich aus den USA", erklärte der Ifo-Präsident.

Die befragten Experten erwarteten "ein deutlich schwächeres Wachstum des Welthandels, einen schwächeren privaten Konsum und eine niedrigere Investitionstätigkeit". Gegenüber dem Frühjahr seien die Anteile der Befragten merklich gestiegen, die jeweils die gesamtwirtschaftliche Nachfrage sowie die Innovationstätigkeit als unzureichend bewerteten.

la/afp