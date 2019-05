Warren Buffett hat sich als Fan von Amazon geoutet. Nun hat seine Investmentgesellschaft Aktien des Onlinehändlers gekauft. Buffett bereut, dass er nicht schon früher eingestiegen ist.

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat erstmals Aktien des weltgrößten Onlinehändlers Amazon gekauft. Buffett sagte dem Sender CNBC am Donnerstag, dass der Kauf von einem seiner Investmentmanager, Todd Combs oder Ted Weschler, getätigt wurde.

Zur Höhe des Engagements machte Buffett keine Angaben. Einzelheiten dazu würden im nächsten Quartalsbericht veröffentlicht. Die Aktien von Unternehmen steigen häufig, wenn Berkshire sich an ihnen beteiligt. Combs und Weschler können zusammen etwa 26 Milliarden Dollar investieren.

Buffett hat Amazon-Chef Jeff Bezos und dessen Unternehmen schon häufiger in höchsten Tönen gelobt. "Ich habe Amazon von Anfang an beobachtet", sagte der 88-Jährige vergangenes Jahr. Was Bezos dort geschafft habe, "komme einem Wunder nah".

Buffett ließ keinen Zweifel daran, dass das Investment seinen Segen hat. "Ja, ich bin ein Fan", sagte er mit Blick auf die Aktien. Er sei "ein Idiot gewesen", nicht gekauft zu haben.

Buffett und Bezos sind bereits Geschäftspartner: Berkshire und Amazon haben im vergangenen Jahr mit dem Finanzhaus JPMorgan Chase ein neues Unternehmen namens Haven gegründet, um die Gesundheitskosten ihrer Mitarbeiter zu senken.

brt/dpa/Reuters