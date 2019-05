"Ich kaufe eine Aktie unter der Annahme, dass die Börse am nächsten Tag für die nächsten 5 Jahre geschlossen werden könnte."

Das ist nur die gemäßigte Variante. An anderer Stelle rät Buffett bisweilen, sich so zu positionieren, dass die Börse auch für zehn Jahre schließen könnte. In Sachen Geduld ist der Multimilliardär also offenbar mit einem anderen Börsenaltmeister einer Meinung. Der legendäre André Kostolany, 1999 verstorben, pflegte zu sagen: "Gehen Sie an die Börse und stecken Sie Ihr Geld in Aktien. Dazu kaufen Sie sich in einer Apotheke eine große Dosis Schlaftabletten. Nach vier Jahren wachen Sie als reicher Mann auf."