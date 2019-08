CRRC übernimmt Lokwerk in Kiel

Der Verkehrstechnikkonzern Vossloh verkauft sein Lokomotiven-Geschäft nach China. Käufer sei CRRC Zhuzhou Locomotive, ein Tochterunternehmen des größten Schienenfahrzeugherstellers der Welt: Die China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) sichert sich mit dem Kauf des Lokwerks in Kiel damit Zutritt zum deutschen Markt.

Viel Geld muss CRRC für die Übernahme des Vossloh-Lokomotivengeschäfts nicht in die Hand nehmen. Der vereinbarte Kaufpreis werde sich - abhängig von der Entwicklung von Bilanzpositionen - voraussichtlich auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag belaufen, erklärte Vossloh Börsen-Chart zeigen. Zwar rechnet Vossloh in den kommenden Jahren außerdem mit Erlösen aus dem künftigen Verkauf bestimmter Vermögensgegenstände in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Allerdings ergibt sich auf dieser Basis auch eine zusätzliche Belastung des Ergebnisses aus nicht fortgeführten Aktivitäten von 30 bis 35 Millionen Euro.

Der Vollzug der Transaktion werde im Verlauf der nächsten Monate erwartet. Die Transaktion stehe vor allem noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Behörden in Europa und China, insbesondere der fusionskontrollrechtlichen und außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben sowie der üblichen Genehmigungen der chinesischen Behörden.

Das Geschäftsfeld "Locomotives" mit Hauptsitz in Kiel entwickelt und produziert Lokomotiven und bietet laut Vossloh Serviceleistungen.

"Locomotives" sei das letzte von ursprünglich drei Geschäftsfeldern der Transportsparte, das Vossloh im Zuge einer strategischen Ausrichtung auf die Bahninfrastruktur veräußert. Mit dem Vollzug werde der Umbau des Konzerns abgeschlossen sein, hieß es.

Ohne das Geschäftsfeld Locomotives erzielte Vossloh im Geschäftsjahr 2018 mit etwa 3800 Mitarbeitern einen Umsatz von 865 Millionen Euro.

la/dpa