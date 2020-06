Vonovia kauft in Niederlanden zu

Beteiligung an Vesteda Residential Fund

Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia Börsen-Chart zeigen expandiert in die Niederlande. Der Dax-Konzern beteiligt sich mit 2,6 Prozent am Wohnimmobilienportfolio Vesteda Residential Fund, wie Vonovia am Freitag mitteilte.

"Sicherlich ist ein Anteil von 2,6 Prozent nur ein kleiner Schritt in den niederländischen Wohnungsmarkt. Aber wir haben jetzt eine ideale Ausgangsposition, wenn sich weitere Gelegenheiten ergeben sollten", wird Unternehmenschef Rolf Buch in der Mitteilung zitiert. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Transaktion soll bis zum 30. Juni abgeschlossen sein.

Buch hatte schon öfter angekündigt, sein Geschäft auf die Niederlande und auch auf Frankreich ausweiten zu wollen. Bislang ist der Bochumer Konzern vor allem in Deutschland und Schweden aktiv. Vesteda betreibt etwa 27.000 Wohneinheiten im mittleren Preissegment, die sich überwiegend in Städten wie Amsterdam und Rotterdam befinden.

Vonovia war im ersten Quartal vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Im Auftaktquartal hatte milliardenschwere Zukäufe im Ausland und höhere Mieteinnahmen dem deutschen Immobilien-Riesen steigenden Gewinne beschert. Das operative Ergebnis (FFO) stieg im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 335,5 Millionen Euro. Die Mieten kletterten im Schnitt um 5,8 Prozent.

Der positive Jahresauftakt sollte sich der Prognose des Unternehmens zufolge fortsetzen. Für das Gesamtjahr peilt Vonovia unverändert einen operativen Gewinn von rund 1,275 bis 1,325 Milliarden Euro an.

