Die Aktien von Vonovia Börsen-Chart zeigen haben sich am Mittwoch angesichts ermutigender Aussagen zu den Auswirkungen der Corona-Krise unter die Dax-Gewinner gemischt. Die Papiere rückten im frühen Xetra-Handel um gut 2 Prozent vor auf 45,62 Euro und stellten so den schwächelnden Leitindex deutlich in den Schatten. Am Nachmittag betrug das Kursplus noch rund 1 Prozent. Bei Deutschlands größtem Immobilienkonzern hat die Pandemie bislang kaum auf das Geschäft durchgeschlagen.

Ein Händler hob in einem ersten Kommentar positiv hervor, dass sich das operative Geschäft im Zuge der Viruskrise laut Mitteilung bislang ohne wesentliche Schwäche entwickelt. Die Einziehung der Mieten für April sei bei einer nur geringen Quote von Nichtzahlern recht reibungslos verlaufen, hieß es von Vonovia. Allerdings wies der Konzern darauf hin, dass sich einige Modernisierungs- und Neubauprojekte in das Jahr 2021 verzögern könnten.

Auch die Mietausfälle wegen der Corona-Krise halten sich nach Angaben von Vonovia bislang in Grenzen. Einer Mitteilung des Unternehmens zufolge haben sich bislang rund 3300 Mieter an den Konzern gewandt mit der Befürchtung, sie könnten sich ihre Wohnung nicht mehr leisten. Damit betrifft dieses Problem bislang weniger als 1 Prozent des gesamten Vonovia-Wohnungsbestandes. Der Konzern betreut insgesamt bundesweit rund 400.000 Mieter, die er zu Beginn der Corona-Krise auch angeschrieben hatte, mit der Zusicherung, in Problemfällen gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Die Mieter müssten sich "keine Sorgen machen", wenn sie "Mieten vorübergehend nicht vollständig zahlen können", sagte dazu Vorstandschef Rolf Buch der "Süddeutschen Zeitung". Man wolle in solchen Fällen gemeinsam eine Lösung finden. "Auf keinen Fall werden wir Mietern kündigen, die aufgrund von Corona in Schwierigkeiten gekommen sind", sagte Buch. Er schloss zudem Mieterhöhungen in laufenden Verträgen aus, solange die Corona-Krise akut sei. "Auch, wenn wir nun Modernisierungen abschließen, erhöhen wir die Mieten vorerst bis September nicht." Das koste den Konzern zwar Geld, an der Jahresprognose halte man aber fest.

Vonovia habe große Modernisierungsvorhaben wie Aufstockungen oder Fassaden-Erneuerungen vorerst gestoppt. Mit dem Neubau von Wohnungen komme das Unternehmen wegen der Corona-Pandemie langsamer voran.

Vonovia besitzt rund 416.000 Wohnungen, die meisten davon in Deutschland. Buch zeigte sich optimistisch, dass Immobilien trotz der Pandemie begehrt bleiben. "Grundsätzlich wird es auch nach der Corona-Krise eine Nachfrage nach Wohnraum in den Städten geben", so der Manager. "Und unser Vonovia-Bestand, das sind bezahlbare Mietwohnungen. Dieses Segment wird immer gebraucht."

cr/dpa-afx