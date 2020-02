Volocopter: Mit dem Geld von Schenker will das Unternehmen die zweite Generation der Volodrone zur Marktreife führen

Der Logistikriese DB Schenker steigt bei dem Flugtaxi-Hersteller Volocopter ein. Das gaben die beiden Unternehmen am Freitag bekannt. Volocopter entwickelt autonom fliegende, elektrische Ultraleicht-Fluggeräte - für menschliche Passagiere und für Fracht. Mit der DB-Schenker-Investition soll unter anderem die zweite Generation der Lastdrohne Volodrone zur Marktreife geführt werden. Die hatte das Bruchsaler Unternehmen im Oktober präsentiert, sie befindet sich noch in der Testphase.

Mit wie viel Geld sich Bahn-Logistiktochter Schenker beteiligt, wurde nicht mitgeteilt. An der aktuellen Finanzierungsrunde nahmen noch weitere Investoren teil. Insgesamt hat Volocopter bislang 122 Millionen Euro von verschiedenen Geldgebern eingesammelt.

"Mit der Integration der Volodrone in unsere zukünftigen Lieferketten können wir den Wunsch unserer Kunden nach schneller, emissionsneutraler Auslieferung auch an schlecht erreichbaren Orten bedienen", sagte Jochen Thewes, Vorstandsvorsitzender von DB Schenker. Thewes wird fortan im Beirat von Volocopter sitzen - ebenso wie der frühere Daimler -Vorstandschef Dieter Zetsche. Daimler war schon 2017 - also zu Zetsche-Zeiten - bei Volocopter eingestiegen. Außerdem soll mit dem Geld die Zertifizierung des Flugtaxis Volocity vorangetrieben werden. Die war im September bei einem unbemannten Testflug über Stuttgart vorgeführt worden.

Das sind die neuen Luft-Taxis Das Wasserstoffflugzeug HY4 soll künftig als Transportmittel für Kurzstrecken dienen. Das Fluggerät ist das Ergebnis einer Kooperation des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt mit mehreren Unternehmen. Das Flugzeug soll eine Geschwindigkeit von 145 Stundenkilometer erreichen und bis zu 1500 Kilometer weit fliegen. Auch Airbus arbeitet an neuen, elektrischen Konzepten für die Luftfahrt. Der E-Fan soll zunächst zwei Personen, später vier transportieren können. Vom neuen Drohnen-Helikopter gibt es noch keine veröffentlichten Fotos. Der Volocopter vom badischen Unternehmen E-Volo verfolgt ein ähnliches Konzept. Das Fluggerät wird von 18 Einzelmotoren in die Luft gehoben. Das Fluggerät soll eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometer und eine Höhe von maximal knapp 2000 Metern erreichen. Es kann sich eine Stunde lang in der Luft halten. Firmenchef Alexander Zosel (l.) startete im Frühjahr 2016 zum bemannten Erstflug. Rechts Co-Geschäftsführer Stephan Wolf.

la/dpa-afx