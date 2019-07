Volkswagen steigert Absatz in den USA deutlich

SUV-Modell Atlas in USA gefragt

Dick und durstig: VW hat mit dem Atlas in den USA Erfolg

Der Autobauer Volkswagen hat den US-Absatz seiner Kernmarke VW im Juni deutlich gesteigert und seine Aufholjagd fortgesetzt. Insgesamt verkaufte der Konzern 31 725 Autos, wie der Dax -Konzern am Montag in Herndon im US-Bundesstaat Virginia mitteilte. Das entspricht einem Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Für den Anstieg sorgten vor allem die Stadtgeländewagen, insbesondere das SUV-Modell Atlas. Aber auch der Jetta fand mehr Käufer. In den ersten sechs Monaten des Jahres verzeichnete Volkswagen Börsen-Chart zeigen in den USA einen Absatzzuwachs von rund 6,8 Prozent.

la/dpa-afx