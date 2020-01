Der kriselnde Bad- und Porzellanspezialist Villeroy & Boch will mit dem Kauf des Konkurrenten den Umsatz nahezu verdoppeln. Allerdings gefährdet ein Streit innerhalb der Inhaberfamilie den Deal.

Der Bad- und Porzellanhersteller Villeroy & Boch arbeitet nach Informationen des manager magazins an einer Übernahme des Konkurrenten Ideal Standard. Der Deal würde den Umsatz des deutsch-französischen Familienunternehmens mit Sitz im saarländischen Mettlach nahezu verdoppeln. Doch ob Vorstandschef Frank Göring (58) nach zuletzt eher enttäuschenden Ergebnissen tatsächlich der erhoffte Coup gelingt, ist ungewiss. Hintergrund ist ein Streit in der weitverzweigten Familie.

Während vor allem einige Altgesellschafter für die Übernahme plädieren, scheuen Vertreter der jungen Generation das Risiko. Der in Luxemburg beheimatete Konkurrent ist mit knapp 800 Millionen Euro Umsatz fast so groß wie Villeroy & Boch, verfügt über mehr Expertise bei Armaturen und betreibt die moderneren Werke. Allerdings ächzt das Unternehmen unter hohen Zinszahlungen an die Investoren. Haupteigner war zunächst Bain Capital Partners, seit März 2018 gehört Ideal Standard der Luxemburger Ceramo und CVC Credit Partners. 2017 (jüngere Informationen sind nicht verfügbar) schrieb das Unternehmen auch operativ rote Zahlen, der Nettoverlust addierte sich auf 316 Millionen Euro.

Der Streit um die Übernahme hat unterdessen bereits erste Opfer bei Villeroy & Boch gekostet. Kurz vor Silvester hat Aufsichtsratschef Yves Elsen (61) sein Amt abgegeben und dabei sogar die in der Satzung vorgesehene zweimonatige Niederlegungsfrist ignoriert. Einen Tag später folgte mit Annette Köhler (53) das zweitwichtigste Mitglied des Aufsichtsrats, sie verlässt das Kontrollgremium Ende Februar. 2019 sank der Umsatz von Villeroy & Boch um 2,3 Prozent auf 833 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis fiel auf etwa 50 Millionen Euro.

Lesen Sie die ganze Geschichte auf manager magazin premium.