Miles and More bietet Vielfliegerstatus für neue Zielgruppen

Miles and More Vielfliegerprogramm der Lufthansa: Vielflieger werden bevorteilt - auch mit 96 günstigen Economy Class Flügen wird man garantiert Senator

In meiner jüngsten Kolumne hatte ich aufgrund der Änderungen im Mileage Plus Bonusprogramm von United Airlines provokant die Frage gestellt, ob dieses Programm das Ende der "Vielfliegerprogramme" einläutet und jetzt die "Vielzahlerprogramme" die Oberhand gewinnen werden. Jetzt hat die Lufthansa eine komplette Neugestaltung der Vielfliegerstatusvergabe im Miles & More Programm verkündet, das ab Januar 2021 greifen soll. Und die Sorge, dass es sich um ein weiteres "Vielzahlerprogramm" handeln werde, war unbegründet. Denn das neue System der Lufthansa bevorteilt ganz klar die Vielflieger.

Punktesystem ersetzt Statusmeilen

Zum Autor First Class & More www.first-class-and-more.de), dem größten deutschsprachigen Beratungsportal für günstige Business und First Class Flüge sowie die optimale Nutzung von Vielflieger- und Hotelprogrammen. Zuvor war er viele Jahre als Unternehmensberater bei McKinsey und BCG tätig. In seiner Kolumne "Koenigs Klasse" greift er regelmäßig Themen auf, die für Vielflieger und -reisende interessant sind.

Ab dem 1. Januar 2021 wird tatt des bisherigen Statusmeilensystems ein Punktesystem eingeführt, das für die Statusvergabe maßgeblich ist. Die Prämienmeilenvergabe, die zu einem Großteil nach einem umsatzbasierten System erfolgt, bleibt davon unberührt.

Punkte sammelt man nur noch in Abhängigkeit von Serviceklasse (Economy, Premium Economy, Business, First Class) und Flugstrecke (kontinental vs. interkontinental). Welches Land dabei zu welchem "Kontinent" gehört, wird hier festgelegt.

Für Kontinentalflüge gilt pro Flugsegment:

· Economy und Premium Economy Class 5 Punkte

· Business und First Class 10 Punkte

Für Interkontinentalflüge gilt pro Flugsegment:

· Economy Class 15 Punkte

· Premium Economy Class 20 Punkte

· Business Class 50 Punkte

· First Class 70 Punkte

D.h. für einen Business Class Flug von München via Frankfurt nach New York gäbe es oneway 60 (10 + 50) Punkte. Und das völlig unabhängig davon, wie teuer das Flugticket ist.

Das ist die bemerkenswerte Änderung: Egal ob man das günstigste oder teuerste Ticket kauft, die Punkteausbeute bleibt je Serviceklasse dieselbe. Im aktuellen Statusmeilensystem werden insbesondere Premium Economy Class Reisende mit hohen Meilengutschriften belohnt. Im neuen System ist das nicht mehr der Fall. Die Premium Economy wird nahezu wie die Economy Class behandelt. Business und First Class werden deutlich nach oben abgegrenzt.

Auch Economy Vielflieger können Senator werden

Um den Frequent Traveller Status zu erreichen, benötigt man in Zukunft 160 Punkte innerhalb eines Kalenderjahres, für den Senator Status 480 und für den HON Circle Status 1.500 Punkte.

Wer bisher zwar jede Woche im Flieger war, aber immer günstige Economy Class Tickets im Inland genutzt hat, hat es am Ende des Jahres nur zum Frequent Traveller Status gebracht. Im neuen System wird man mit 96 Economy Class Flugsegmenten garantiert Senator.

Flüge mit Lufthansa & Co. werden bevorzugt

Doch eine Bedingung gibt es noch. Lufthansa Börsen-Chart zeigen möchte Flüge mit Carriern der Lufthansa Gruppe fördern. Bisher war es ja möglich, auch ohne jemals mit Lufthansa & Co. geflogen zu sein, den Lufthansa Senator Status zu erlangen. Im neuen System wird zwischen normalen Punkten und sogenannten qualifizierenden Punkten unterschieden.

Während man normale Punkte auch mit allen anderen Star Alliance Carriern wie Singapore Airlines, Turkish Airlines & Co einfliegen kann, erhält man qualifizierende Punkte nur auf Flügen mit den Airlines der Lufthansa Gruppe, also Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings sowie den mitherausgebenden Miles & More Airline Partnern LOT, Croatia Airlines, Luxair sowie Air Dolomiti. Ebenso zählen ausgewählte Swiss Codeshare Edelweiss Flüge dazu.

Für den Frequent Traveller und Senator Status müssen mind. 50 Prozent der notwendigen Punkte qualifizierende sein. Für den HON Circle Status 100 Prozent. Dabei kann man in Zukunft auch auf Economy Class Flügen qualifizierende Punkte für die HON Circle Qualifikation sammeln.

Konkret reichen in der Zukunft für einen Lufthansa Senator Status bereits vier beliebige günstige interkontinentale Business Class Flüge mit Zubringer, wobei zwei davon auch mit Star Alliance Partnern durchgeführt werden können.

Nur noch ein Jahr Statuslaufzeit

Das klingt im Vergleich zur aktuellen und bis Ende 2020 gültigen Regelung, bei der man 100.000 Statusmeilen innerhalb eines Kalenderjahres einfliegen muss, zu schön, um wahr zu sein.

Doch natürlich gibt es einen Haken: Der neue ab 2021 erflogene Status gilt nur noch ein Jahr statt aktuell zwei Jahre. Das relativiert die niedrigeren Senator-Qualifikationshürden wieder. Für viele ist es daher empfehlenswert, noch in 2020 mit optimierten Flügen ab etwa 4.000 Euro den Senator Status im Idealfall bis Februar 2023 einzufliegen. Eine Verlängerung ist für manche aktuelle Senatoren sogar bis Februar 2024 möglich.

Eine Besonderheit gilt ab 2021 bei der Erstqualifikation, denn dort geht die Laufzeit vom Qualifikationszeitpunkt bis zum Februar des übernächsten Jahres, also bei Qualifikation in 2021 bis Februar 2023. Das sind bei idealer Gestaltung zwei Jahre.

Aus Lufthansa-Sicht ist es verständlich, dass man die Laufzeit nach unten anpasst, denn bei fast allen anderen Vielfliegerprogrammen ist es auch so. Und man möchte, dass die Kunden jedes Jahr eine Mindestanzahl an Flügen mit der Lufthansa Gruppe bzw. den mitherausgebenden Miles & More Airline Partnern durchführen.