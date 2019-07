Aus der Befürchtung ist traurige Gewissheit geworden: Der vermisste Unternehmer und Kaffeemagnat V.G. Siddhartha ist tot. Suchtrupps fanden die Leiche des Milliardärs in dem Fluss Nethravathi. Die genaue Todesursache wird noch untersucht, ein Selbstmord aber nicht ausgeschlossen.

Nach einer großangelegten Suche ist der vermisste indische Kaffeemagnat V.G. Siddhartha tot aufgefunden worden. Ein Fischer habe die Leiche des seit Montag vermissten Milliardärs am Ufer des Nethravathi-Flusses im Süden Indiens entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Obduktion soll nun Klarheit über die Todesursache bringen. Die Polizei schließt einen Suizid nicht aus.

Der Besitzer der indischen Kaffeehauskette Café Coffee Day war zuletzt am Montagabend auf einer Brücke nahe der Stadt Mangaluru im Bundesstaat Karnataka gesehen worden. Als er nicht zurückkehrte, alarmierte sein Fahrer die Polizei. Diese suchte seitdem mit einem Großaufgebot nach Siddhartha, der einer der reichsten Männer Indiens war.

Indischen Medienberichten zufolge litt der Manager seit Steuerrazzien in mehreren Büros seines Kaffee-Imperiums vor zwei Jahren an Depressionen. Ein offiziell noch nicht bestätigter aber in den sozialen Medien kursierender Abschiedsbrief könnten darauf hinweisen, dass der Kaffeemagnat und das Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckten.

Indischen Medienberichten zufolge soll Siddharta in Gesprächen mit dem US-Konzern Coca-Cola über einen Verkauf eines Großteils des Unternehmens gestanden haben. Bestätigt ist das aber nicht.

In dem offiziell nicht verifizierten Schreiben an den Vorstand der Kaffeehauskette hatte der Milliardär unternehmerische Fehler eingeräumt. Er sei von Investment-Partnern unter Druck gesetzt und von den Steuerbehörden bedrängt worden.

Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte Siddhartha seiner Familie gesagt, er wolle in ein Resort in den Bergen fahren. Stattdessen ließ er sich von seinem Fahrer nach Mangaluru bringen. Auf einer Brücke ließ er ihn anhalten, stieg aus und telefonierte. Seitdem war er verschwunden.

Der Milliardär war mit der Tochter eines früheren indischen Außenministers verheiratet und gehörte zu den am besten vernetzten Unternehmern des Landes. Seine Familie ist seit mehr als 130 Jahren im Kaffeegeschäft.

Polizisten tragen die Leiche von V.G. Siddhartha fort, einer der reichsten Männer Indiens

Siddhartha gründete Café Coffee Day im Jahr 1996. Inzwischen hat die Kette weltweit 1700 Filialen - die meisten davon in Indien. Und trotzdem ist das Kaffeeimperium alles andere als eine Goldgrube: Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen lediglich sechs Millionen Dollar Gewinn nach Steuern. Café Coffee Day sieht sich einer wachsenden Konkurrenz durch die US-Kette Starbucks und anderen ausländischen Wettbewerbern ausgesetzt.

