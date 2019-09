Ingpuls

(Gesamtsieger in der Größenklasse bis zu 50 Mitarbeiter)

Vom Uni-Projekt zum weltweiten Technologieführer: Die Ingpuls GmbH aus Bochum hat seit ihrer Gründung an der Ruhr-Universität Bochum einen steilen Erfolgsweg beschritten. Das Startup entwickelt und produziert mit 48 Mitarbeitern Komponenten aus Formgedächtnislegierungen, nutzt also metallische Werkstoffe, die sich nach einer plastischen Verformung durch Wärme wieder an ihre Ursprungsgestalt 'zurückerinnern' können. Ingpuls hat das Verfahren, das zunächst nur in der Medizintechnik genutzt wurde, in neue Märkte überführt, in erster Linie in die Automobilindustrie. Die Komponenten werden bis zu 30 Prozent günstiger und wiegen nur noch ein Zehntel.

Auf dem Foto die Geschäftsführer Burkhard Maaß, André Kortmann und Christian Großmann (v.l.).