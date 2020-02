Der in Finanznöten steckende Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp will seine Aufzugsparte komplett an ein Konsortium rund um die Finanzinvestoren Advent und Cinven verkaufen. Mit im Boot ist auch der Ruhrkonzern RAG, der an dem Chemiekonzern Evonik beteiligt ist. Der Preis soll bei 17,2 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag Abend in Essen mit.

Neben Advent, Cinven und RAG war zuletzt noch ein Konsortium um Blackstone, Carlyle sowie dem Canadian Pension Plan im Rennen. Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen wird sich mit 1,25 Milliarden Euro an dem ertragreichen Geschäft rückbeteiligen.

Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Genehmigungen, man erwarte aber keine Bedenken der zuständigen Behörden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit den Erlösen soll die die Sanierung des Unternehmens finanziert werden. So will Thyssenkrupp die Finanzschulden senken. Das Aufzuggeschäft ist die Ergebnisperle von Thyssenkrupp. Der Konzern schreibt derzeit Verluste und hat im vergangenen Jahr die Dividende gestrichen. Künftig soll wieder verstärkt der Stahl im Mittelpunkt stehen.

Den Ruhrkonzern drücken Nettofinanzschulden von sieben Milliarden Euro und Pensionsverpflichtungen von neun Milliarden Euro. Thyssenkrupp hatte daher im vergangenen Jahr einen Börsengang oder Verkauf des Geschäfts angekündigt

Der Verkauf der Aufzugsparte hat am Donnerstag im nachbörslichen Geschäft die Aktien von Thyssenkrupp Börsen-Chart zeigen beflügelt. Ungeachtet der schwer eingetrübten Marktstimmung sprangen sie auf Tradegate um 6 Prozent auf 9,70 Euro hoch. Mit einem knapp einprozentigen Minus waren die Papiere zuvor aus dem Handel gegangen.