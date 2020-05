Theodor Weimer ist sehr aktiv: Bei der Deutschen Börse ist er Vorstandschef, beim FC Bayern Aufsichtsrat und auch bei Knorr-Bremse und der Deutschen Bank will der 60-Jährige in das Kontrollgremium

Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer will Vorwürfe einer Ämterhäufung aus dem Weg schaffen. Weimer werde sein Amt als Aufsichtsrat beim FC Bayern im Sommer mit der Wahl in den Aufsichtsrat des Lkw- und Bahnzulieferers Knorr-Bremse niederlegen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Börse Börsen-Chart zeigen am Donnerstag.

Knorr-Bremse hatte Weimer zuvor der Hauptversammlung am 30. Juni zur Wahl in das Kontrollgremium vorgeschlagen. Daneben soll Weimer am 20. Mai in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen gewählt werden. Der 60-Jährige gilt Insidern zufolge als Nachfolger für Aufsichtsratschef Paul Achleitner, dessen Amtszeit regulär im Mai 2022 endet.

Schon der geplante Einzug in den Deutsche-Bank-Aufsichtsrat hatte bei einigen Großaktionären für Kritik gesorgt, die die Ämterhäufung monierten. "Weimers Vertrag als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Börse erlaubt es ihm, zwei Aufsichtsratsmandate auszuüben", sagte die Börsensprecherin.

Lesen Sie auch: So elegant organisiert Paul Achleitner seine Nachfolge

Die Fondsgesellschaft Deka, die sowohl bei der Deutschen Bank als auch bei der Deutschen Börse zu den Großaktionären gehört, kann Weimer mit seinem Rückzug beim FC Bayern nicht beschwichtigen. Der Börsenchef könne nicht zugleich im Kontrollgremium der Deutschen Bank und Knorr-Bremse sitzen. "Beides geht nicht. Wenn Herr Dr. Weimer in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank gewählt wird, werden wir gegen das Mandat bei Knorr-Bremse stimmen", sagte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Deka, der Nachrichtenagentur Reuters.

mg/rtr