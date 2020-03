Elon Musk beordert Team in die USA zurück

Der US-Elektroautobauer Tesla hat laut Bericht der "Automobilwoche" wegen der Corona-Krise sein deutsches Team in die USA zurückbeordert. Rund 30 US-Bürger, die aktuell in Berlin arbeiteten, seien zurzeit auf dem Rückweg, berichtete die Branchenzeitung am Donnerstag. Das sei ein Großteil aller Mitarbeiter.

Das Tesla-Team bereitet den Bau der Elektroautofabrik im brandenburgischen Grünheide bei Berlin vor. Über mögliche Auswirkungen auf den Baubeginn wurde zunächst nichts bekannt, schrieb die Zeitschrift weiter. Tesla war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

US-Präsident Donald Trump hat zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ein 30-tägiges Einreiseverbot für die 26 Länder des europäischen Schengenraums verhängt. Zu ihm gehören 22 der 27 EU-Staaten sowie Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein. Das Einreiseverbot tritt ab Freitag um Mitternacht in Kraft.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte kürzlich gesagt, er rechne "um Ostern herum" mit dem Spatenstich für die Fabrik. Tesla will die Produktion in Grünheide bereits im Juli 2021 starten und dort jährlich bis zu 500.000 Elektroautos herstellen.

