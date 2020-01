In China muss es gelingen: Die Zukunft von Tesla dürfte sich in China entscheiden, auf dem (noch) weltgrößten Markt für Elektroautos, wo Elon Musk in Rekordzeit eine Fabrik hochziehen ließ und den Aktionären beweisen muss, dass Tesla im Ausland erfolgreich expandieren kann.

Tesla-Anleger schwimmen nach jüngsten Jahresabsatzzahlen auf einer Welle der Euphorie. Die Titel des Elektroautobauers touchierten zu Wochenbeginn die Marke von 447 Dollar - und zogen die Papiere von diversen Zulieferern mit hoch: In China, wo Tesla am Dienstag mit der Auslieferung des Model 3 offiziell beginnen will, zählten Aktien von Unternehmen, die mittelbar mit der Tesla-Produktion oder der Produktion für Lithium-Batterien verbunden sind, zu den 10 größten Gewinnern im CSI-300-Index und markierten teils den höchsten Stand seit Jahren.

Tesla-Chef Elon Musk hatte am vergangenen Freitag den Startpreis für das in China gebaute Model 3 um 9 Prozent gesenkt. Das werde die Tesla-Verkäufe nach oben treiben und damit nicht nur die Gewinne der Zulieferer, sondern auch ihre Aktien weiter anschieben, zitiert Bloomberg Analysten von CICC am Montag. Musk will den niedrigeren Verkaufspreis unter anderem mit geringeren Produktionskosten finanzieren, indem er verstärkt auf mehr lokale Komponenten setzt.

Schätzungen über Tesla-Produktion in Shanghai gehen weit auseinander

In einem rückläufigen Markt will Tesla wöchentlich zunächst 1000 Model 3 vom Band der neuen Giga-Fabrik am Stadtrand von Shanghai rollen lassen. Die Experten-Schätzungen über den möglichen Absatz in diesem Jahr liegen aber mit 20.000 ist 100.000 weit auseinander. Teslas General-Manager für China, Allan Wang, ist selbstredend optimistisch: "Wir werden alle in dieser Fabrik hergestellten Fahrzeuge verkaufen."

Die ersten Model 3 wurden bereits am vergangenen Wochenende örtlichen Mitarbeitern per Los zugeteilt, heißt es. Am Dienstag nun will Musk die ersten offiziellen Auslieferungen in der ersten Tesla-Fabrik außerhalb der USA höchstpersönlich begleiten - quasi als leibhaftiger Beweis für Teslas weltweite Expansionsbemühungen.

Arbeiter putzen am letzten Tag des Jahres 2019 in der Tesla-Fabrik von Shanghai ein Model für die Auslieferung fein heraus.

Schon die Fabrik hatte Tesla in Rekordzeit hochgezogen. Und offensichtlich hat es der kalifornische E-Autopionier in einem künftig noch härter umkämpften Markt eilig, die Wagen so schnell wie möglich an die Kunden zu bringen, bevor globale Wettbewerber mit ihren neuen Elektromodellen an den Start gehen, sagt Zhang Yan, Analyst des Forschungsunternehmens LMC Automotive.

Einen Stotterstart in China kann sich Tesla nicht leisten

Denn Tesla trifft jetzt auf einen Markt, der nur noch wenig mit jenem gemein hat, als Elon Musk Mitte 2018 den Bau der Fabrik in Shanghai bekannt gab. Kletterten seinerzeit die Umsätze mit Elektroautos auf Jahresfrist noch um 100 Prozent, brach im vergangenen November der Verkauf von E-Fahrzeugen mehr als 40 Prozent ein, nachdem die Regierung die Subventionen deutlich gekürzt hatte - ein Phänomen, das in abgeschwächter Form auch schon in Europa zu beobachten war.

Einen stotternden oder gar verpatzten Marktstart kann sich Tesla angesichts des hochfliegenden Aktienkurses jedenfalls nicht leisten.

Bislang allerdings lief das China-Abenteuer überraschend glatt für Musk. Seine regelmäßige Präsenz im Reich der Mitte half dem Manager, schnell die Genehmigung für die erste Fabrik ohne den bis dato verpflichtenden chinesischen Joint-Venture-Partner zu erlangen und auch günstige Bankkredite an Land zu ziehen. Zugleich qualifizierte sich das Model 3 in Zeiten auslaufender staatlicher Unterstützung für Subventionen von bis zu 3500 Dollar für jedes vor Ort gebaute Auto.

50 Prozent der in China verkauften E-Autos kosten Bruchteil vom Model 3

Ob die jüngste Preissenkung und derzeit noch gewährte Zuschüsse reichen, um die für den Erfolg notwendige massenhafte Nachfrage zu generieren, daran zweifeln manche Beobachter:

In der Vergangenheit gingen rund 70 Prozent der E-Autoverkäufe in China bisher auf das Konto der Regierung und an "politisch orientierte" Kunden - darunter Taxis, Mobilitätsdienste und andere regierungsnahe Flottenbetreiber, schätzt Sanford C. Bernstein. "Es ist ein verzerrter Bedarf", zitiert Bloomberg Bernstein-Analyst Robin Zhu. "Und der Markt wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht viel ändern."

Zugleich machten Autos, die weniger als 100.000 Yuan (umgerechnet 14.300 Dollar) kosten, mehr als die Hälfte der E-Autoverkäufe in China aus. Der gesenkte Startpreis für das Model 3 in China liegt eingedenk der Subventionen immer noch dreimal so hoch.

Dass Teslas Hoffnungsträger Model 3 auch reißenden Absatz findet, wie das angeblich hohe Interesse erwarten lässt, bleibt abzuwarten. "Die Nachfrage mag wahnsinnig hoch sein, aber die Leute können es sich buchstäblich nicht leisten", glaubt Analyst Zhu.