Chefwechsel bei der Telekom-Tochter T-Mobile US: Der aktuelle COO Mike Sievert wird zum 1. Mai 2020 T-Mobile-Chef John Legere ablösen. Es gehe um einen weichen Führungswechsel, nachdem die Übernahme des US-Mobilfunkanbieters Sprint abgeschlossen sei, teilte T-Mobile am Montag mit.

Legere werde seinen Vertrag bis Ende April 2020 erfüllen und dann das Amt an den fürs Tagesgeschäft verantwortlichen Sievert übergeben. "John Legere kann auf eine außerordentlich erfolgreiche Zeit als CEO zurückblicken", sagte Telekom-Chef Tim Höttges laut Mitteilung. Sievert galt schon länger als Topanwärter für den Chefposten bei dem Unternehmen mit Sitz in Bellevue (US-Bundesstaat Washington), falls Legere seinen Platz räumen würde. Die Aktie von T-Mobile US geriet im vorbörslichen US-Handel unter Druck.

manager magazin hatte bereits vor Wochen berichtet, dass die Deutsche Telekom auf einen Führungswechsel bei der US-Tochter T-Mobile hinarbeite. Dort war das Unbehagen über Legeres Machtfülle zuletzt gewachsen. Anstoß erregte auch seine Bezahlung: So kassierte Legere für das vergangene Jahr eine Gesamtvergütung von 66,5 Millionen Dollar (inklusive Boni und Aktienoptionen).

Sievert (49), der nun Legere nachfolgen wird, gilt als Mastermind im Hintergrund. Er hat Legeres aggressive Expansionsstrategie mit entworfen. Vom Naturell gilt Sievert jedoch deutlich umgänglicher als sein Chef, dessen Rolle als T-Mobiles wichtigstes Marketingmaskottchen nicht zwingend nachbesetzt werden muss.

Legeres Vergütung sorgte für Kritik, doch auch Sievert kassiert kräftig ab

Seit 2018 trägt Sievert den Zusatztitel "President". Und auch in Sachen Kompensation spielt er - die endgültige Fusion mit Sprint vorausgesetzt - mit mehr als 30 Millionen Dollar schon heute in Legeres Liga. Diesen Gehaltsregionen würde sich auch sein deutscher Boss gern nähern. 2018 ging Höttges mit 5,4 Millionen Euro nach Hause. Auf Dauer, heißt es, wolle er keine Vergütung akzeptieren, die so deutlich unter der seiner Untergebenen in den USA liege. In Gesprächen soll er zuletzt immer wieder über sein Salär geklagt haben. "Das nervt ihn gewaltig", heißt es in Bonn. Ein Telekom-Sprecher formulierte es unlängst so: Herr Höttges habe sich in der Vergangenheit für "höhere variable Vergütungsbestandteile" starkgemacht.

Vize-Aufsichtsratschef Lothar Schröder hat nach Informationen von manager magazin dem Ansinnen indirekt aber eine Absage erteilt. Das deutsche Management sei "gut bezahlt", US-Maßstäbe dürften in Deutschland niemals gelten.

Legere hatte die US-Sparte mit aggressiven Marketingmethoden und vielen Milliarden aus Bonn zum drittgrößten Mobilfunker der USA gemacht, nachdem die US-Sparte lange geschwächelt hatte und Verluste schrieb. "Als Architekt der Uncarrier-Strategie und der damit verbundenen Transformation des Unternehmens, hat er maßgeblichen Anteil an der starken Position des Unternehmens heute", sagte Höttges.

Legere hat zudem die milliardenschwere Übernahme des mittlerweile überflügelten Konkurrenten Sprint in die Wege geleitet und will sich in seiner restlichen Amtszeit auf den Abschluss des Deals konzentrieren. Wohin es den extrovertierten Manager im Anschluss hinzieht, darüber wird derzeit kräftig spekuliert.

Zunächst hatte das "Wall Street Journal" berichtet, Legere solle den angeschlagenen Büroraumvermittler WeWork auf Vordermann bringen. Bloomberg wiederum berichtete unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person, Legere nehme den Chefposten bei Wework nicht an.

Der WeWork-Eigentümer Softbank muss für das einstige Vorzeige-Start-up dringend einen neuen Chef finden. Zuletzt hatte es schlechte Nachrichten gehagelt. So scheiterte der Börsengang, die Bewertung krachte zusammen und das Geld wurde knapp - bis Softbank weitere Milliarden Dollar in das Unternehmen pumpte und seitdem die Mehrheit besitzt.

la/rei mit Nachrichtenagenturen