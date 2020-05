Altmaier will Firmen "strukturell entlasten"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will als Konsequenz aus den wegbrechenden Steuereinnahmen im Zuge der Coronavirus-Krise Unternehmen strukturell entlasten. "Dazu gehören gezielte Impulse für Investitionen durch erleichterte Abschreibungsregeln und Steuererleichterungen sowie Impulse für den privaten Konsum", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Auch weniger Bürokratie und schnellere Genehmigungsverfahren seien wichtig.

Solche Maßnahmen müssten das Konjunkturpaket ergänzen, das die Bundesregierung im Juni verabschieden will, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Wegen der Pandemie droht Deutschland dieses Jahr die schwerste Rezession der Nachkriegszeit.

Altmaier ergänzte, die Regierung werde die bestehenden Schutzschirme für die Wirtschaft bei Bedarf anpassen. "Für die besonders betroffenen Unternehmen brauchen wir eine Anschlussregelung."

