Erst wollte Siemens den ostdeutschen Standort Görlitz schließen. Nach geharnischten Protesten einer ganzen Region und eigener Aktionäre besann sich Konzernchef Joe Kaeser eines besseren und versprach der Region eine neue Perspektive. Auf dem Werksgelände in Görlitz sollen nun ein Innovationscampus für Hightech-Firmen und ein Zentrum für Wasserstoffforschung entstehen.

Als Siemens im Zuge der Sanierung der Kraftwerks- und Antriebssparte Ende 2017 ankündigte, auch den Standort Görlitz mit mindestens 800 Mitarbeitern zu schließen, waren die Proteste enorm. Nicht nur vor Ort, auch von den eigenen Aktionären musste sich Konzernchef Joe Kaeser geharnischte Kritik anhören.

Der Widerstand und das Unverständnis Zehntausender in einer ohnehin schon gebeutelten Region, wo die AfD erfolgreich die Stimmen der Enttäuschten aufsammelt und ein Direktmandat bei der letzten Bundestagswahl errang, beschäftigte sogar das Kanzleramt und zeigte Wirkung: Siemens knickte ein und versprach für Görlitz und die dortigen Jobs eine Perspektive - ein vergleichsweise einmaliger Vorgang.

Auch wenn in Görlitz Stellen wegfielen, jetzt ist klar, wie die Perspektive aussehen soll: Nach Plänen von Siemens und Sachsens Landesregierung, die sich direkt in der Konzernzentrale für den Erhalt des Standortes stark gemacht hatte, soll ein Wasserstoff-Technologiezentrum den Strukturwandel in der Lausitz beschleunigen und unterstützen. Dafür soll direkt auf dem Werksgelände in Görlitz ein "Innovations-Campus" entstehen, auf dem sich weitere Technologieunternehmen ansiedeln sollen.

Zuerst wollen Siemens und die Fraunhofer-Gesellschaft ein Labor für Wasserstoff-Forschung aufbauen, teilten die Beteiligten am Montag mit. Auf dem Campus sollen Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff, erforscht, getestet und Menschen für die Bedienung der Geräte ausgebildet werden. Siemens gilt als weltweit führender Hersteller für Anlagen zur elektrolytischen Herstellung von Wasserstoff.

Wasserstoff entsteht durch Elektrolyse: Dabei wird Wasser unter Strom gesetzt und so in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Das Verfahren ist vergleichsweise energieaufwändig, zeichnet sich aber durch einen hohen Wirkungsgrad aus. Damit die Ökobilanz der Wasserstoffherstellung stimmt, könnte zum Beispiel überflüssiger Windstrom in Deutschland verwendet werden.

Wasserstoff könnte etwa in der Stahlindustrie Brennstoff der Zukunft werden. So hatte Thyssenkrupp unlängst angekündigt, seine Stahlerzeugung CO2-frei machen zu wollen, indem Wasserstoff zur Verbrennung die Kokskohle ersetzen soll. Dafür will der Konzern rund 10 Milliarden Euro bis zum Jahr 2050 investieren. Wasserstoff ist brennbar und reagiert mit dem im Eisenerz ebenfalls enthaltenen Sauerstoff. Als Verbrennungsprodukt entsteht bei der Stahlherstellung so kein CO2 sondern Wasser (H2O).

Fraunhofer-Präsident Reimund Neugebauer sieht in der Nutzung von Wasserstoff eine neue Industrie und damit verbunden nun auch gute Chancen für den Freistaat Sachsen. Das Chemnitzer Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) werde die Koordination und den Aufbau des Zentrums in Görlitz übernehmen, berichtet die "Freie Presse".

Insgesamt wollten Siemens und die Forschungseinrichtung 30 Millionen Euro investieren. In den nächsten fünf Jahren sollen damit etwa 100 Arbeitsplätze entstehen, was den Stellenabbau zwar nicht kompensiert, aber besser ist als einen Standort komplett zu schließen. Siemens-Chef Joe Kaeser, Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und ein Vertreter der Fraunhofer-Gesellschaft unterzeichneten am Montag eine entsprechende Absichtserklärung.

Die strukturschwache Region nahe der polnischen Grenze leidet als eines der größten Braunkohle-Abbaugebiete Deutschlands auch unter dem Ausstieg aus der Kohle-Verstromung. "Mit diesem Zukunftspakt lösen wir unser Versprechen ein, den Strukturwandel der Lausitz aktiv mit zu gestalten", sagte Kaeser.

mit Nachrichtenagenturen