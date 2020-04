Joe Kaeser gegen Gehaltverzicht von Vorständen in der Corona-Krise

Viele Fußballstars üben sich angesichts der Corona-Krise und fehlender Einnahmen ihrer Clubs in Bescheidenheit, verzichten mittlerweile auf große Teile des Gehalts. Zumindest vorübergehend. Auch in deutschen Konzern-Etagen kehrt zusehends Demut vor der Krise und der Respekt gegenüber den eigenen Beschäftigten ein:

Wo jetzt Hunderttausende in Kurzarbeit mit deutlich weniger Geld auskommen müssen, verzichten auch Vorstände von MTU, Daimler, Lufthansa, Adidas und Puma auf Teile ihres Gehalts oder ihre Boni.

Siemens-Chef Joe Kaeser findet so viel persönliche Bescheidenheit nicht wirklich sinnvoll. Gegenüber den Medien im Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hat sich der Spitzenmanager gegen einen Gehaltsverzicht von Unternehmensvorständen in der Corona-Krise ausgesprochen.

"Geringere Vorstandsgehälter vergrößern doch nur den Gewinn des Unternehmens und davon profitiert nur eine Interessengruppe", sagte Kaeser dem RND - und meint damit die Siemens-Aktionäre.

Helfen will Siemens Börsen-Chart zeigen gleichwohl: Statt seine Spitzenkräfte zum Gehaltsverzicht zu bewegen, wolle der Konzern die Betroffenen der Pandemie lieber mit einem Fonds unterstützen. So werde Siemens jede Spende von Mitarbeitern verdoppeln. Kaeser selbst werde eine Million Euro in den Fonds einzahlen.

Aus dem Fonds wolle Siemens vor allen Sachspenden für Gesundheitseinrichtungen und Betroffene finanzieren und so die Folgen der Krise abfedern helfen. "Siemens begreift sich als Teil der Gesellschaft und deshalb ist es uns auch sehr wichtig, dass wir in dieser Krise unseren Beitrag leisten, ohne die unternehmerischen Interessen zu vernachlässigen", erklärte Kaeser im Interview.

Der Hilfsfonds sei Teil eines größeren Programms, mit dem der Konzern Betroffenen der Corona-Krise weltweit helfen wolle. So organisiere Siemens nach Worten seines Vorstandschefs bereits seit einigen Wochen Schutzmasken für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Auch unterstütze der Konzern Hersteller von Atemmasken beim schnelleren Hochlauf ihrer Produktion.

Zudem stelle Siemens medizinisch ausgebildete Mitarbeiter des eigenen Konzerns für die freiwillige Mitarbeit in Gesundheitseinrichtungen frei - bei voller Lohnfortzahlung, versicherte der Siemens-Chef im Interview.

