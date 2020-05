Nach einem schwierigen zweiten Geschäftsquartal mit einem deutlichen Gewinneinbruch hat nun auch Siemens Börsen-Chart zeigen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 (Ende September) einkassiert. Statt einer moderaten Steigerung geht das Unternehmen wegen der Corona-Pandemie nun von einem moderaten Umsatzrückgang aus, wie Siemens am Freitag bei der Vorlage der Quartalszahlen berichtete. Eine neue Prognose wagt der Konzern noch nicht.

Für das laufende Quartal ist noch nicht mit Besserung zu rechnen. "Wir erwarten, im dritten Quartal unseres Geschäftsjahres die Talsohle zu erreichen", sagte Konzernchef Joe Kaeser. Er betonte: "Wir haben trotz komplizierter Umfeldbedingungen ein robustes Quartal abgeliefert." Am Plan, die in die roten Zahlen gerutschte Energie-Sparte Siemens Energy im September an die Börse zu bringen, hält Kaeser fest.

Auch für die weiteren Herausforderungen sieht sich der Konzern gerüstet: Man verfüge über eine "sehr solide Liquiditätsposition", sagte Finanzvorstand Ralf P. Thomas. Zudem habe man ein "sehr widerstandsfähiges und diversifiziertes Geschäftsportfolio". Hinzu kommt ein laut Siemens"sehr komfortables Auftragspolster" von 69 Milliarden Euro - ohne Siemens Energy gerechnet.

Im Dax Börsen-Chart zeigen zogen die Aktien von Siemens Börsen-Chart zeigen stark an setzten sich mit einem Plus von mehr als 5 Prozent an die Spitze des Index. Händler verwiesen vor allem darauf, dass der Industriekonzern für sein am 30. September endendes Geschäftsjahr eben "nur" von einem moderaten Umsatzrückgang ausgeht und zudem mit der Antriebstochter Flender einen weiteren Teilbereich an die Börse bringen will.

Bisher hatte Siemens für das laufende Jahr einen moderaten Umsatzanstieg in Aussicht gestellt. Der Nachfragerückgang werde sich vor allem in den künftigen Kernsparten Digital Industries (Industrie-Automatisierung) und Smart Infrastructure (Bautechnik und öffentliche Infrastruktur) zeigen, die schneller auf die Konjunktur reagieren. Die neuen Aufträge sollen aber weiterhin über dem Umsatzniveau liegen. Das Gewinnziel von 6,30 bis 7,00 Euro je Aktie könne man "nicht mehr bestätigen". Der Gewinn hänge stark davon ab, wie sich die Abspaltung von Siemens Energy bilanziell auswirke. Über den Börsengang soll eine außerordentliche Hauptversammlung am 9. Juli entscheiden.

Konzerngewinn im Quartal bricht um zwei Drittel ein, Umsatz stabil

Von Januar bis März habe Siemens noch "ein robustes Quartal abgeliefert", sagte Kaeser. Dabei seien die ersten Auswirkungen der Corona-Krise schon zu spüren gewesen. Der Umsatz ging auf vergleichbarer Basis um ein Prozent auf 14,2 Milliarden Euro zurück, der Auftragseingang aber schon um neun Prozent auf 15,2 Milliarden. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) aus dem Industriegeschäft gab um 18 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro nach.

Siemens Energy ist in den operativen Zahlen nicht mehr enthalten. Die Tochter rutschte einschließlich des Windkraft-Konzerns Siemens Gamesa im zweiten Quartal mit 317 (2018/19: plus 205) Millionen Euro in die roten Zahlen.

Der Konzerngewinn brach im Vergleich zum Vorjahr um fast zwei Drittel auf 697 Millionen Euro ein.

Nach Siemens Energy will Siemens nun auch die Düsseldorfer Tochter Flender abspalten und an die Börse bringen. Der Hersteller mechanischer Antriebe - vor allem für Windanlagen - gilt seit Jahren als Kandidat für einen Verkauf. Flender kommt auf einen Umsatz von zwei Milliarden Euro.

In diesem Zusammenhang setzt das Unternehmen auch sein Aktienrückkaufprogramm aus. Dies habe aber technische Gründe und nichts mit der Corona-Krise zu tun, betonte ein Sprecher. Nach der Abspaltung soll der Aktienrückkauf fortgesetzt werden

dpa/rei/Reuters