Der Softwarekonzern SAP blickt vor dem Hintergrund der Corona-Krise vorsichtiger auf das laufende Jahr. Beim Umsatz sei nun währungsbereinigt mit 27,8 bis 28,5 Milliarden Euro zu rechnen, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend in Walldorf mit. Zuvor hatte SAP mit mehr als 29 Milliarden Euro gerechnet nach 27,63 Milliarden Euro im Vorjahr.

Beim Betriebsergebnis rechnet das Unternehmen nun mit währungsbereinigt 8,1 bis 8,7 Milliarden Euro (zuvor 8,9-9,3). 2019 hatte es bei 8,21 Milliarden Euro gelegen. Aufgrund der großen Unsicherheit rund um die Corona-Krise seien alle Zahlen für 2020 Näherungswerte, hieß es weiter.

"Alles in allem sieht das besser aus als befürchtet", sagte ein Händler. Im Frühhandel notierten Aktien von SAP zunächst leicht im Minus. Die Analysten von der Baader Helvea Bank schrieben, der Ausblick spiegele die verhältnismäßige Stabilität von großen Softwareunternehmen wider, die von ihren wiederkehrenden Einnahmen profitierten. Wie die US-Konkurrenten Salesforce, Workday oder Oracle setzt SAP immer mehr auf den Verkauf von flexibleren Web-Abos, die in der Regel monatlich bezahlt werden und nicht einmalig. Dadurch schlagen Konjunktureinbrüche weniger stark ein.

Der Mitteilung zufolge geht SAP davon aus, dass sich das "derzeit schwierige Marktumfeld", das von einer "schwachen Nachfrage" geprägt sei, bis ins zweite Quartal verschlechtern werde, bevor sich die Lage im dritten und vierten Quartal dann allmählich verbessere, wenn Länder ihre Wirtschaft wieder hochfahren und die Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung aufgehoben werden.

SAP habe schnell auf die neuen Bedingungen der Corona-Krise reagiert und eine Strategie eingeführt, die einen virtuellen Vertrieb und Remote-Implementierungen ermögliche. Um Kosten zu sparen und die Profitabilität zu schützen, will der Konzern "weniger neue Mitarbeiter" einstellen. Zudem habe er die "kurzfristig anpassbaren Ausgaben" verringert und auch die Geschäftsreisen reduziert, heißt es in der Mitteilung weiter. So wurden etwa die Kundenkonferenz "Sapphire Now" und andere Events abgesagt. Dadurch entstanden Kosten in Höhe von 36 Millionen Euro. Ein neues Restrukturierungsprogramm kündigte SAP nicht an.

Noch ein kleines Umsatzplus in den ersten drei Monaten

Ende des ersten Quartals bekam das weltweit tätige Unternehmen die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. Vor allem das traditionelle Geschäft mit Softwarelizenzen brach dann ein. Dank eines Zuwachses bei den Erlösen mit Cloud-Programmen reichte es währungsbereinigt noch zu einem Umsatzplus in den ersten drei Monaten von 5 Prozent auf 6,52 Milliarden Euro. Die Geschäftstätigkeit in den ersten beiden Monaten sei noch solide gewesen, hieß es.

Das Betriebsergebnis fiel um 1 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro, während die am Aktienmarkt viel beachtete Marge um 1,3 Prozentpunkte auf 22,6 Prozent nachgab.

SAP-Finanzchef Luka Mucic erklärte, SAP werde "wie bereits bei vergangenen Konjunktureinbrüchen" gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich das Marktumfeld ab Sommer allmählich wieder verbessert. Für die beiden Konzernchefs Jennifer Morgan und Christian Klein, die den langjährigen Vorstandschef Bill McDermott im Oktober ablösten, wird es die erste Bewährungsprobe.

rei mit Nachrichtenagenturen