Europas größter Softwarehersteller SAP will seine Probleme entschlossener anpacken. Zuvorderst steht dem jungen Vorstandschef Christian Klein neben der Corona-Krise die Mammutaufgabe ins Haus, die Kunden wieder zufriedenzustellen und den Flickenteppich aus vielen Produkten zu einem großen Ganzen zu formen.

Aufsichtsratschef und Mitgründer Hasso Plattner gab rund um die Hauptversammlung am Mittwoch die Linie vor: Vor allem die für viele Milliarden zugekauften Cloud-Firmen in den USA werden wohl künftig eine härtere Linie aus Walldorf zu spüren bekommen. Zudem will Plattner entgegen seiner bisherigen Pläne wohl auch nach 2022 weiter Oberkontrolleur bleiben.

Dem tatkräftigen 76-Jährigen geht das Umsteuern des Dax -Schwergewichts aktuell - auch in der Covid-19-Krise - nicht schnell genug. Die im Oktober berufene Doppelspitze im Vorstand hätte den Konzern eigentlich gemeinsam umbauen und die Kunden wieder stärker in den Fokus nehmen sollen. "Doch die Diskussionen um die Strategie der SAP sind seit Jahresbeginn langsamer vorangekommen als gedacht", sagte Plattner in einer Videobotschaft an die Aktionäre.

Kurzerhand löste er die Doppelspitze vergangenen Monat wieder auf, mit Jennifer Morgan fiel diesem Schritt auch die erste Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns zum Opfer. Plattner verteidigte seine Entscheidung: "Da ihr Geschlecht keine Rolle bei der Auswahl spielte, durfte es auch keine Rolle bei ihrem Austritt spielen." Die Krise erhöhe den Druck für Unternehmen, schnell zu entscheiden, sagte Plattner. "Und wir können es uns nicht leisten, uns durch interne Differenzen zu lähmen."

Jennifer Morgan geht mit 15 Millionen Euro Abfindung

Zur Großbildansicht Uwe Anspach/dpa Die ehemalige Co-Chef Jennifer Morgan hat SAP verlassen müssen - allerdings mit 15 Millionen Euro Abfindung im Gepäck.

Morgan bekam eine Abfindung von 15 Millionen Euro für ihr vorzeitiges Ausscheiden, wie Aufsichtsratsmitglied Friederike Rotsch sagte, die stellvertretend für Plattner die Sitzung leitete. Die Hauptversammlung fand nur im Internet statt - und Plattner war auch wegen der Reisebeschränkungen in seinem Homeoffice in Kalifornien geblieben.

Um den wichtigen US-Markt nach Morgans Weggang nicht aus den Augen zu verlieren, versprach der seit dem 1. Mai allein agierende Vorstandschef Klein eine hohe Präsenz vor Ort, wenn die Reisebeschränkungen nach der Corona-Krise aufgehoben werden. Zugleich kündigte Klein an: "Wir möchten im Jahr 2022 30 Prozent Frauen in Führungspositionen sehen". Derzeit seien es 27 Prozent. Im Vorstand ist Vertriebschefin Adaire Fox-Martin aber das einzige weibliche Mitglied.

Aktionärsvertreter kritisieren hohe Personalfluktuation

"Die hohe Personalfluktuation im Topmanagement erfolgt in Zeiten eines strategischen Umbruchs und während einer weltweiten Wirtschaftskrise", kritisierte Experte Ingo Speich vom Sparkassenfondsanbieter Deka in einem Statement. SAP brauche eine starke und enge Führung in Zeiten der Krise.

Seit vergangenen Herbst haben der langjährige Vorstandschef Bill McDermott, SAP-Urgestein Michael Kleinemeier, Personalchef Stefan Ries und zuletzt eben Jennifer Morgan das Unternehmen verlassen. Damit schrumpfte der Vorstand auf fünf Mitglieder - für Aktionärsvertreter Speich zu wenig für einen Konzern dieser Größe. Portfoliomanager Markus Golinski von Union Investment mahnte ebenfalls ein Ende von "Unsicherheit und Unruhe" an. Auch ein Riese könne ins Wanken geraten, wenn der Aderlass zu groß sei.

Vorstand soll nicht wachsen, Suche nach neuem Personalvorstand läuft

Aufsichtsrätin Friederike Rotsch betonte: "Wir planen mit Ausnahme des Personalvorstands keine Erweiterung des Vorstands." Die Nachfolge von Personalchef Ries, der Ende Mai geht, ist offen. Christian Klein, mit 40 Jahren jüngster Chef eines Dax-Konzerns, bezeichnete den Vorstand als "stark aufgestellt".

Zur Großbildansicht Uwe Anspach/dpa SAP-Chef Christian Klein muss sich nach dem Abgang von Jennifer Morgan um die wichtigen Kunden in den USA persönlich und des öfteren auch vor Ort kümmern - und noch einiges mehr.

Gegen Ex-Vorstandschef Bill McDermott und seine Strategie der losen Einbindung von Zukäufen hatte Plattner schon vorab in einem Interview des "Handelsblatts" ausgeteilt. "Die Idee, alle einfach selbständig und eigenverantwortlich laufen zu lassen, mag wirtschaftlich sogar noch Sinn gemacht haben", sagte Plattner. "Technologisch haben wir trotzdem nicht die richtige Entscheidung getroffen." Das habe Zeit gekostet und SAP auch mental zurückgeworfen. "Die Integration, die funktioniert bei SAP immer noch nicht komplett", monierte Plattner.

Plattner gilt als Übervater im Konzern, sein Wort hat noch immer das höchste Gewicht in Walldorf. Er besitzt rund 6 Prozent der Aktien - ein Gesamtpaket im Wert von aktuell fast 8 Milliarden Euro. Er ist der technologische Kopf hinter SAP und stieß etwa die Entwicklung der schnellen Datenbanksoftware Hana an, die mittlerweile als Arbeitspferd die meisten SAP-Programme unter der Haube antreibt.

"Wir haben die Geduld unserer Kunden überstrapaziert"

Am meisten dürfte ihn nerven, dass die Kunden derzeit unzufrieden sind. Und das Eigengewächs Klein will das ändern. "Wir haben die Geduld unserer Kunden so manches Mal überstrapaziert", sagte der Vorstandschef in seiner Rede. "Das wissen wir - und das werden wir schleunigst wieder gutmachen." Mit seinem Plan zur Integration der vielen Einzelprodukte zu einem Angebot aus einem Guss sei der Konzern "auf einem sehr guten Weg".

Die wichtige Kundenorganisation DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe) hatte die fehlende Verzahnung von verschiedenen Programmen des Konzerns stark kritisiert. Zuletzt hatte SAP auch Probleme bei der Datensicherheit von Cloud-Anwendungen einräumen müssen. Der Konzern will unter anderem das Vergütungssystem für das Management stärker an der Kundenzufriedenheit ausrichten.

Plattner nimmt sich Zeit für Nachfolger-Suche

Plattner wird seinem Schützling Klein wohl länger als gedacht bei dessen Arbeit auf die Finger schauen. Eigentlich hatte er sich vergangenes Jahr nur noch für eine dreijährige Amtszeit bis 2022 wählen lassen und wollte sich auf Nachfolgesuche begeben. "Wir werden uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, und nicht künstlich unter Druck setzen lassen", sagte er am Mittwoch.

Auch das muss Klein hinkriegen: Die Corona-Krise so zu meistern, dass die den Investoren versprochenen Mittelfristziele bei der Profitabilität 2023 nicht in Gefahr geraten. Derzeit rechnet SAP trotz des kürzlich gesenkten Jahresausblicks in der zweiten Jahreshälfte wieder mit Besserung. Was aber die Auswirkungen einer zweiten großen Ansteckungswelle mit Lockdown in vielen Volkswirtschaften wären, das wollte Finanzchef Luka Mucic nicht prophezeien. Dafür fehle dem Management die sprichwörtliche Glaskugel.

