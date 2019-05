Begleitet von Protesten von Klimaschützern hat RWE-Chef Rolf Martin Schmitz vor den Aktionären für den geplanten Umbau des Versorgers zum Ökostromerzeuger geworben. "Sauberen und sicheren Strom zu erzeugen - dieses Ziel treibt uns an", sagte der Manager am Freitag auf der Hauptversammlung in Essen. "Wir wollen der Wachstumsmotor für die Energiewelt von morgen sein."

Durch den Deal mit dem Konkurrenten Eon werde sich der Versorger zu einem der führenden Produzenten von Strom aus Erneuerbaren Energie weltweit wandeln, so Schmitz. "Das gibt unserem Unternehmen eine hervorragende Zukunftsperspektive." Schon in einem Jahr werde RWE kaum wiederzuerkennen sein.

RWE Börsen-Chart zeigen hatte im März vergangenen Jahres mit Eon für einen Paukenschlag gesorgt. Sie wollen die RWE-Tochter Innogy zerschlagen. E.ON übernimmt das Vertriebs- und Netzgeschäft, RWE das Ökostromgeschäft von Innogy und das von Eon. Der Deal soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Vor der Essener Grugahalle demonstrierten Umweltschützer gegen den Versorger, der wegen seiner vielen Kohlekraftwerke seit Jahren in der Kritik steht. "Braunkohle Irrsinn - Das können wir uns nicht mehr leisten" war auf Plakaten zu lesen oder "Wer zu spät kommt, den bestraft das Klima".

Auch mehrere Hundert Anhänger der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" demonstrierten am Versammlungsort. RWE-Chef Schmitz richtete sich in der Halle auch an sie. "Fridays for Future hebt ein Thema deutlich hörbar auf die Tagesordnung und rückt es so ins Bewusstsein aller. Doch zum Fordern gehört auch das Machen." Dafür stehe RWE. Doch in vielen Debatten komme das Machbare zu kurz. "Das ist schade."

Auch die Aktionäre gingen während der Hauptversammlung auf den geplanten Umbau von RWE ein. "Wir sind zufrieden damit, dass das Renommee von RWE durch den gerichtlichen Aufschub der voreiligen Rodung des Hambacher Forsts nicht völlig den Bach hinunter gegangen ist", sagte Winfried Mathes von der Fondsgesellschaft Deka Investment, die mit fünf Millionen RWE-Aktien rund ein Prozent des Eigenkapitals vertritt.

Zwar habe RWE-Chef Schmitz für seine Machtdemonstration in Sachen Waldrodung den negativen Umweltpreis "Dinosaurier des Jahres 2018" erhalten, aber an RWE sei der Kelch gerade noch einmal vorübergegangen, so Mathes. Mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr könnten RWE-Aktionäre ganz zufrieden sein: Der Aktienkurs hat seit der letzten Hauptversammlung um fünfzehn Prozent zugelegt, der Dividendenvorschlag für 2018 ist auf 70 Eurocent gestiegen und gleichzeitig ist eine weitere Steigerung auf 80 Eurocent für 2019 angekündigt worden. Mit dem RWE-Slogan "Zukunft, Sicher, Machen" kann nur eine "grüne RWE ohne Kohle" gemeint sein, oder?" fragte Mathes nach.

la/dpa