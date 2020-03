RWE Tower in Essen

Der Corona-Kursrutsch im Dax hat am Donnerstag mit RWE Börsen-Chart zeigen auch einen der zuletzt noch stabileren Werte hart erwischt. Die Papiere des Versorgers rutschten um fast 13 Prozent auf das tiefste Niveau seit August des Vorjahres ab, konnten am Vormittag das Minus aber wieder reduzieren. Seit dem Einbruch des Aktienmarktes Mitte Februar hatten sie bisher noch deutlich weniger verloren als der deutsche Leitindex mit seinen inzwischen fast 30 Prozent. Inzwischen sind sie aber ähnlich schwach.

Analyst Ahmed Farman von der Investmentbank Jefferies und andere Marktteilnehmer bezeichneten den Ausblick des Konzerns als Enttäuschung. Auch mit der für 2020 versprochenen Dividende zeigten sie sich nicht zufrieden.

Dabei hatte RWE am Morgen eigentlich mit positiven Nachrichten aufwarten können. So kann der Energiekonzern den Wandel vom Atom- und Kohlekonzern zum Ökostromriesen mit höheren Gewinnen vorantreiben: Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei 2019 auf 2,1 Milliarden von 1,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Versorger mit.

Dividende soll nach Gewinnanstieg ebenfalls steigen

"Wir verfügen über eine ausgezeichnete Basis, um unser Kerngeschäft weiter konsequent auszubauen und werthaltig zu wachsen", sagte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz. Die Aktionäre sollen für 2019 eine Dividende von 80 Cent je Aktie erhalten nach 70 Cent im Vorjahr. Für 2020 peilt der Konzern eine Dividende von 85 Cent je Papier an und ein Ebitda von 2,7 bis 3,0 Milliarden Euro.

RWE hatte mit Eon die RWE-Ökostromtochter Innogy zerschlagen. Eon erhielt das Vertriebs- und Netzgeschäft von Innogy, RWE das Ökostromgeschäft der Tochter und das von Eon . Damit steigen die Essener zu einem der größten europäischen Ökostromproduzenten auf. Bis 2022 wolle RWE das Geschäft mit Erneuerbarer Energie mit fünf Milliarden Euro weiter ausbauen, kündigte der Konzern an.

Energiehandel spült viel Geld in die Kassen von RWE

Im vergangenen Jahr profitierte der Versorger insbesondere vom Energiehandel. Das stark schwankende Geschäft fuhr einen Gewinn von 702 Millionen Euro nach 183 Millionen Euro ein. Der Bereich Braunkohle & Kernenergie schloss mit 374 Millionen Euro nach zuletzt 356 Millionen Euro ab.

In der europäischen Erzeugung stieg das Ergebnis auf 453 Millionen Euro nach 334 Millionen Euro. Nach dem geplanten Kohleausstieg in Deutschland bis 2038 will der Versorger bis 2030 rund 6000 Stellen abbauen.

rei/Reuters