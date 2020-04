25





Die mehrheitlich dem Milliardär Richard Branson gehörende Fluglinie Virgin Atlantic hat bei der britischen Regierung Staatshilfe beantragt. Virgin werde den Ausbruch des Coronavirus nur überleben, wenn es von der britischen Regierung finanziell unterstützt wird, schrieb Branson am Montag in einem Brief an die Mitarbeiter.

Die Staatshilfe sei schon im vergangenen Monat beantragt worden, bisher sei aber noch keine Einigung erzielt worden. "Wir werden alles tun, um die Fluggesellschaft am Laufen zu halten - aber wir werden die Unterstützung der Regierung brauchen" so Branson weiter.

Der Ruf nach Staatshilfe ist nicht neu. Bereits im März forderte der Milliardär umgerechnet 8,3 Milliarden Euro an Nothilfen für die gesamte britische Luftfahrtbranche. Vor wenigen Tagen wurde dann bekannt, dass die Virgin-Atlantic-Mitarbeiter acht Wochen unbezahlten Urlaub nehmen sollten, um die Airline zu retten. Der 70-Jährige erntete daraufhin vor allem von britischen Politikern heftige Kritik.

Branson braucht Liquidität

Bransons Vermögen schätzt das US-Magazin "Forbes" auf rund vier Milliarden Dollar, er wohnt auf einer der steuerbefreiten Privatinseln in der Karibik und zahlt daher auch keine britische Einkommensteuer. Nach der negativen öffentlichen Kritik ruderte der Milliardär zurück und kündigte an, selbst 250 Millionen Pfund (287 Millionen Euro) in seine angeschlagene Airline zu stecken.

Um nun einem weiteren Shitstorm vorzubeugen, weist Branson explizit darauf hin, dass die beantragte Staatshilfe für Virgin Atlantic in Form eines kommerziellen Kredits erbeten wurde und dementsprechend zurückgezahlt werden soll. Bezüglich des unbezahlten Urlaubs seiner Mitarbeiter erklärte Branson, es sei eine "praktisch einstimmige" Entscheidung der Angestellten gewesen und nicht vom Management aufgezwungen. "Ich habe viele Kommentare zu meinem Vermögen gesehen - aber es basiert auf dem Wert der Virgin-Unternehmen auf der ganzen Welt vor dieser Krise, die nicht als Bargeld auf einem Bankkonto liegen, das zum Abheben bereit ist", fügte er hinzu.

mg