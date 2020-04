Im Streit zwischen den Großaktionären um die Übernahme des Klinikbetreibers Rhön-Klinikum hat der Vorstand des Unternehmens die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen. Damit werde dem Einberufungsverlangen von Asklepios vollumfänglich und dem von B. Braun teilweise stattgegeben, teilte Rhön am späten Dienstagabend mit. Da die Veranstaltung wegen der Corona-Einschränkungen online durchgeführt werden würde, ist allerdings noch die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich.

Die Hauptversammlung soll innerhalb der Annahmefrist des Übernahmeangebots von Asklepios, also spätestens bis zum 6. Mai für den 3. Juni 2020 einberufen werden. Eigentlich sollte an diesem Tag die reguläre Hauptversammlung durchgeführt werden, die nun erst einmal verschoben wird. Durch die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung würde sich die Annahmefrist des Asklepios-Angebots auf insgesamt zehn Wochen verlängern, also bis zum Ablauf des 17. Juni 2020.

Unter den Großaktionären von Rhön war im Hinblick auf das Übernahmevorhaben zuletzt ein heftiger Streit entbrannt. So will der Pharma- und Medizinbedarfsanbieter B. Braun den Verkauf an Asklepios mit einer neuen Satzung verhindern, den Aufsichtsrat neu sortieren und zudem über eine Sonderdividende viel Geld aus dem Unternehmen ziehen. Asklepios kündigte Widerstand gegen die Pläne an.

Lesen Sie auch: Der Klinik-Kampf der deutschen Millionäre

Die Übernahmepläne waren bereits Ende Februar bekannt geworden. Demnach wurden zunächst die Anteile von Asklepios, von Rhön-Gründer Eugen Münch sowie seiner Ehefrau in einem Gemeinschaftsunternehmen gebündelt. Nach dem Kauf eines zusätzlichen Aktienpaketes durch Asklepios bringt die Allianz es mittlerweile auf mehr als 50 Prozent der Stimmrechte.

Nun will Asklepios den übrigen Rhön-Anteilseignern ein Angebot von 18 Euro je Aktie unterbreiten. Das sind 25 Prozent mehr, als die Papiere vor Bekanntgabe der Pläne gekostet hatten. Der Vorstand von Rhön empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Angebots.

mg/dpa-afx