Rhön-Klinikums in Bad Neustadt an der Saale: Asklepios ist wohl bald alleiniger Eigentümer

B.Braun gibt sich geschlagen: Der Pharma- und Medizinbedarfsanbieter steigt bei dem fränkischen Krankenhausbetreiber Rhön Klinikum aus. B.Braun habe das Angebot des Hamburger Krankenhauskonzerns Asklepios angenommen, teilte das hessische Unternehmen am Mittwoch in Melsungen mit. Der Konzern beende damit sein mehrjähriges Engagement bei Rhön.

Der Krankenhausbetreiber Asklepios hatte Ende Februar angekündigt, Rhön Klinikum komplett übernehmen zu wollen. Dadurch will der Konzern den Abstand auf Branchenführer Fresenius Helios verkürzen. Zunächst hatte Asklepios seine Anteile mit denen von Rhön-Gründer Eugen Münch sowie dessen Ehefrau in einem Gemeinschaftsunternehmen gebündelt. Nach dem Kauf eines zusätzlichen Aktienpaketes durch Asklepios brachte die Allianz es dann auf mehr als 50 Prozent der Stimmrechte.

Den übrigen Anteilseignern hatte Asklepios ein Angebot in Höhe von 18 Euro je Rhön-Aktie unterbreitet. Das waren 25 Prozent mehr, als die Papiere vor Bekanntgabe der Pläne gekostet hatten. Der Vorstand von Rhön empfahl seinen Aktionären auch die Annahme des Angebots. Auch vom Bundeskartellamt kam bereits grünes Licht.

Rhön-Chef Holzinger vor Ablösung

Nur B.Braun schoss quer. Der Großaktionär, der seit 2013 an Rhön beteiligt war, hielt zuletzt gut 25 Prozent der Anteile. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang Juni hatte B.Braun versucht, mehrere Aufsichtsratsmitglieder bei Rhön, darunter auch Firmengründer und Chefkontrolleur Münch, abzuberufen. Auch wollte B.Braun die Satzung ändern, um Entscheidungen der Hauptversammlung blockieren zu können. Beides fand keine Mehrheit.

Inzwischen steht auch der Job von Rhön-Chef Stephan Holzinger auf dem Spiel. Holzinger hatte sich in der Vergangenheit zu dem Übernahmestreit so geäußert, dass es auch als Kritik an Rhön-Gründer Münch verstanden werden konnte. Wiederholt hatte er dazu aufgerufen, den Übernahmekampf beizulegen, weil er dem Unternehmen schaden könnte. Nun verhandelt Holzinger mit Münch über eine Auflösung seines Vertrags zum September 2020.

Mit dem Ausstieg von B.Braun bei Rhön und dem Übertragen der Aktien kommt Asklepios dem Ziel der vollständigen Übernahme des Klinikbetreibers einen großen Schritt näher.

mg/dpa