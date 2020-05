Gilead Sciences könnte zu den größten Gewinnern der Corona-Krise zählen. Der Börsenwert Börsen-Chart zeigen des kalifornischen Pharmakonzerns ist seit Jahresbeginn um ein Viertel auf mehr als 100 Milliarden Dollar gestiegen, getrieben vor allem von der Hoffnung auf Remdesivir.

Die von Gilead patentierte Arznei ist die einzige, die bisher in großen kontrollierten Studien einen Nutzen in der Behandlung von Covid-19-Patienten beweisen konnte - wenn auch nur einen bescheidenen. Die National Institutes of Health der USA bestätigten in der vorigen Woche, dass die Behandlungsdauer dank des Mittels um vier Tage verkürzt werden könne. Auf die Sterberate hatte die Arznei jedoch kaum Einfluss.

Dennoch gibt es jetzt einen Run auf das Mittel, zumal die geprüften Alternativen wie Bayers Malaria-Medikament Chloroquin eher enttäuschten. Zumindest solange kein Impfstoff existiert, könnte Remdesivir die beste Hoffnung bieten, die Pandemie ohne weiteren Lockdown in den Griff zu bekommen.

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock nennt den Einsatz von Remdesivir "den größten Fortschritt in der Behandlung des Coronavirus seit Beginn dieser Krise". Die EU-Arzneimittelbehörde EMA weckte Hoffnung auf eine schnelle kommerzielle Zulassung. Selbst unter Chloroquin-Fan Donald Trump setzen die US-Behörden jetzt voll auf Remdesivir.

Gilead hat einen Ruf für die "1000-Dollar-Pille"

Damit wird aber eine andere Frage drängender: Was soll und darf das Heilmittel kosten? Die ersten 1,5 Millionen Dosen für klinische Studien und Notvergabe an Corona-Patienten hat Gilead an Staaten weltweit gespendet. Nach Firmenangaben reicht das bis Ende Mai. Genau jetzt also könnte die Firma beginnen, ihr Patentmonopol auszunutzen.

"Wir werden einen Ansatz verfolgen, der von den Prinzipien der Erschwinglichkeit und des Zugangs geleitet wird", dämpfte CEO Daniel O'Day auf der Hauptversammlung Anfang Mai die Hoffnungen der Aktionäre auf saftige Preise. Die Firma teilte mit, in diesem Jahr einen Milliardenbetrag in die Produktion zu investieren - und, dass sie mit kritischen Blicken der Öffentlichkeit auf ihr Geschäftsmodell und Preispolitik rechne.

Die denkbare Spanne ist weit. Zum Selbstkostenpreis könnte Gilead die Packung für eine zehntägige Remdesivir-Behandlung laut einer Studie des Institute for Clinical and Economic Review schon für zehn Dollar anbieten. "Kosteneffektiv" wäre laut derselben Studie aber auch ein Preis von 4500 Dollar - das heißt, so groß wäre der volkswirtschaftliche Nutzen des Einsatzes; vereinfacht gesagt, weil jeder Tag, den ein Corona-Patient früher aus dem Krankenhaus entlassen wird, einen Arbeitstag bedeutet.

Doch könnte Gilead tatsächlich eine vierstellige Summe verlangen? Das erinnert an die "1000-Dollar-Pille" Sovaldi gegen Hepatitis C, mit der das Unternehmen 2013 in den kritischen Blick der Öffentlichkeit geriet. Die deutschen AOK warnten, dieses eine Medikament könne ein Viertel des Arzneimittelbudgets der Krankenkassen aufzehren. So kam es dann doch nicht.

Seit vergangenem Jahr befindet sich Gilead im Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium um das Patent auf das HIV-Präventionsmittel Truvada, das laut Listenpreis 20.000 Dollar im Jahr kostet. 2,4 Millionen Flaschen jährlich stellt das Unternehmen nun einem staatlichen Programm zur Verfügung - nicht gratis, sondern gegen einen höheren Betrag für die Produktionskosten. Eigentlich aber will der Staat sein eigenes Patent als Truvada-Erfinder durchsetzen, dann hätte Gilead überhaupt keinen Anspruch.