Die Zukunft, wie sie Javier Pérez Jiménez zeichnet, hat etwas von einem Science-Fiction-Roman. Und doch sieht der Chef der spanischen Luxushotelkette VP darin den einzigen Weg, die Corona-Krise zu überleben: Mit dicken roten Kreuzen hat Jiménez auf einem Lageplan etwa jeden zweiten Tisch seines Fünf-Sterne-Hotels an der zentralen Plaza España in Madrid durchgestrichen.

Vor dem Betreten des Hotels soll jeder Gast - womöglich in einem dafür eingerichteten Krankenwagen vor der Tür - einen Corona-Schnelltest machen, nach dem er sich - vorausgesetzt er ist negativ getestet - an der Rezeption ein Sicherheits-Kit aus Maske, Schutzhandschuhen und Desinefektionsmittel abholen kann. Wer in die Sky-Bar will, muss sich dafür beim Personal vorher anmelden, so Jiménez gegenüber der spanischen Zeitung "El Pais". Erst dann kann er - in gebührendem Abstand zu den anderen Gästen entlang einer Sicherheits-Route - den Weg zur Sky-Bar antreten. Und dort mit Plexiglasscheiben räumlich von den anderen Gästen abgetrennt, seinen Gin Tonic mit Blick auf die spanische Hauptstadt genießen.

Sämtliche Türen müssen künftig automatisch öffnen, Fernbedienungen in Plastik verpackt, Servicepersonal statt mit Wischlappen mit Dampfreinigern ausgestattet werden. Und auch das Frühstücksbüffet hat Jiménez abgeschafft: Es wird von individuellen Picknickkörbchen ersetzt.

Was aktuell wirkt, wie eine Dystopie könnte angesichts der weltweiten Corona-Pandemie womöglich bald Wirklichkeit werden. Der Ausbruch des Virus und seine Folgen haben in der einst boomende Tourismus-Branche eingeschlagen wie ein Blitz. Seitdem zahlreiche Länder eine Ausgangssperre verhängt und Grenzen geschlossen haben, geht in der Branche gar nichts mehr. Hotels haben dicht gemacht, ihre verbliebenen Gäste und Beschäftigten nach Hause geschickt, Airlines den Großteil ihres Flugbetriebs eingestellt und Veranstalter ihre Touren abgesagt. Und wann und wie ein Exit aus dem Lockdown möglich werden wird - und welche Unternehmen diesen überleben wird - ist völlig unklar.

Es sind Zahlen, wie sie drastischer kaum sein könnten: Um bis zu 30 Prozent, könnten die internationalen Ankünfte in diesem Jahr sinken, schätzte die Welttourismusorganisation UNWTO bereits im März. Die weltweiten Tourismus-Ausgaben um bis zu 450 Milliarden Dollar sinken, und damit mehr als bei jeder Krise zuvor: 2009 angesichts der Finanzkrise hatte der Rückgang gerade einmal bei 4 Prozent gelegen, 2003 bei Sars gerade einmal bei 0,4 Prozent.