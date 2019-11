Nur ein wirklich treuer Kunde kann künftig ein offizieller Vielflieger der Lufthansa werden. Europas größte Airline stellt ihr Kundenprogramm um.

Der Lufthansa-Konzern will sein Vielfliegerprogramm Miles&More in gut einem Jahr wieder ummodeln. Angekündigt war dies schon länger, jetzt sind die ersten Kunden informiert. Das Unternehmen will am Dienstag an die Öffentlichkeit gehen. Mit einem Vielfliegerstatus sind Vorteile wie etwa der Lounge-Zugang oder bevorzugtes Boarding verbunden.

Ab Januar 2021 wird Europas größte Airline die Logik verändern, mit der man einen Vielfliegerstatus erreichen kann. Dies sagt Lufthansa-Sprecherin Sandra Kraft dem SPIEGEL. Belohnt würden dann jene Kunden, die dem Unternehmen gegenüber wirklich loyal seien. Auch würde nach vielen Gesprächen mit Vielfliegern das Berechnungssystem vereinfacht. Das "Handelsblatt" berichtete zuerst über Veränderungen. Das System der sogenannten Prämienmeilen, mit denen die Kunden Tickets oder Waren erwerben können, bleibt hingegen unverändert

Schon länger ist der Name "Miles&More" eigentlich nicht mehr korrekt: Seit März 2018 zählen für eine Gutschrift in dem Treueprogramm nicht mehr die geflogenen Distanzen, sondern der Ticketpreis. Um ab 2021 überhaupt den Vielfliegerstatus zu erreichen, werden dann zudem nicht mehr "Meilen", sondern "Punkte" gesammelt. Diese ergeben sich aus der Kombination aus Reiseklasse (Economy-, Premium Economy-, Business- oder First-Class-Ticket) und Verkehrsgebiet (Kurz- oder Langstrecke), sagt Kraft. Die Sprecherin nennt als Beispiele für das "simplifizierte System":

Wer in der Economy-Klasse innerhalb Europas fliegt, erhält fünf Punkte auf sein Konto - egal, auf welcher Strecke,

in der Business-Klasse innerhalb Europas: zehn Punkte.

Wer ein Langstreckenticket etwa für einen USA-Flug in der Economy bucht, bekommt 15 Punkte,

in der First Class auf der Langstrecke: 70 Punkte.

Für das Erreichen eines Vielfliegerstatus ist eine Mindestanzahl von Punkten nötig:

Ein "Frequent Traveller" muss mindestens 160 Punkte erflogen haben,

ein "Senator" 480 Punkte und

ein "HON Circle Member" 1500 Punkte.

Der erste Haken: Bisher zählte jeder Flug bei den 27 Mitgliedern der Star Alliance auf das Vielfliegerkonto ein. Künftig aber muss die Hälfte der Statuspunkte durch Buchungen bei Fluglinien des Lufthansa-Konzerns erreicht werden - also bei Lufthansa, Swiss, AUA, Brussels Airlines oder Eurowings, sagt Sprecherin Kraft. Die andere Hälfte kann wie bisher über Flüge mit Allianzpartnern gesammelt werden. HON Circle Members allerdings müssen sich - wie bisher- ausschließlich an Lufthansa-Gesellschaften halten.

Und einen zweiten Haken gibt es. Künftig gilt der erreichte Status nicht mehr für mindestens zwei Jahre, sondern für mindestens ein Jahr - genauer: bis zum Februar des übernächsten Jahres ab Erreichen der benötigten Punktzahl, sagt Kraft. "Senator" zum Beispiel kann sich ein Kunde also bestenfalls auch 26 Monate nennen.

Einen Bonbon hält die Fluggesellschaft dann doch noch für äußerst loyale Kunden bereit. Frequent Traveller und Senatoren könnten ihren Titel auf Lebenszeit erfliegen, sagt Kraft. Dafür allerdings müssen sie auch innerhalb von zehn Jahren 7500 beziehungsweise 10.000 Punkte bei den Kernfluglinien sammeln. Das ist allerdings ist sehr viel Lebenszeit über den Wolken.

spon