Messen wie hier in Köln zogen in der Vergangenheit die Massen an: Die Veranstalter mussten mit Ausbruch der Coronavirus-Krise ihren Geschäftsbetrieb quasi einstellen und fordern jetzt, Veranstaltungen bis spätestens 1. September zu erlauben. Man könne - trotz Corona - die Sicherheit der Besucher gewährleisten.