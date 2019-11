Freude in Manchester: US-Investor Silver Lake steckt 500 Millionen in City-Muttergesellschaft CFG.

Auch dieser Deal passt in die Mergers & Acquisitions-Bonanza, die sich gegenwärtig an den weltweiten Finanzmärkten abspielt: Der US-Private-Equity-Investor Silver Lake erwirbt für 500 Millionen Dollar einen Anteil von 10 Prozent an der City Football Group (CFG), deren weitaus wichtigstes Asset der englische Premier-League-Club Manchester City ist. CFG wird damit mit 4,8 Milliarden Dollar bewertet und ist laut "Financial Times" die wertvollste Sportorganisation der Welt.

Silver Lake ist bekannt als Investor in Tech-Firmen wie Alibaba Börsen-Chart zeigen, Dell Börsen-Chart zeigen und Skype, hat allerdings in den vergangenen Jahren auch Ausflüge in den Entertainment-Bereich gemacht, so die "FT". Demnach haben die Amerikaner auch die Ultimate Fighting Championship sowie die Hollywood-Talent-Agentur Endeavor bereits im Portfolio.

Die Manchester City-Mutter CFG befindet sich mehrheitlich im Besitz von Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, einem Milliardär und Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi. Er stieg 2008 bei dem englischen Club ein und gab in der Zwischenzeit Millionenbeträge für Weltklassespieler aus, um das Team zu großen Titeln zu führen. Nach dem Einstieg von Silver Lake hält Mansour noch 77 Prozent an der CFG. Weitere 12 Prozent befinden sich im Besitz von China Media Capital.

Manchester City ist indes zwar das wichtigste, jedoch nicht das einzige Investment der CFG. Die Gruppe erwarb beispielsweise den chinesischen Fußballclub Sichuan Jiuniu und befindet sich in Gesprächen zur Übernahme des indischen Vereins Mumbai City FC, so die "FT". Weitere Investments gibt es in den USA, Japan, Australien, Spanien und Uruguay. Die 500 Millionen Dollar von Silver Lake sollen für die weitere Expansion verwendet werden, so der Bericht.

Mit 4,8 Milliarden Dollar kann CFG als die mit Abstand wertvollste Sportorganisation der Welt bezeichnet werden. Laut "FT" erwarb Joe Tsai, einer der Gründer der chinesischen Handelsplattform Alibaba, einen Mehrheitsanteil am US-Basketballteam Brooklyn Nets. Damit wurde die Mannschaft mit 2,35 Milliarden Dollar bewertet, dem höchsten Wert eines US-Sportteams. ManCity-Konkurrent Manchester United Börsen-Chart zeigen kommt gegenwärtig auf einen Börsenwert von 2,75 Milliarden Dollar. Der Marktwert des Bundesligisten Borussia Dortmund Börsen-Chart zeigen beträgt laut Aktiennotierung aktuell rund 787 Millionen Euro (867 Millionen Dollar).

cr