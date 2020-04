Fünf Fehler, die Chefs in der Krise teuer bezahlen

Schaffen Sie es, Ihr Team zusammenzuhalten und zu motivieren? Oder mutieren Sie gerade zum Chef aus der Hölle? Wie Führung trotz Krise gelingt - und welche Fehler Sie jetzt unbedingt vermeiden sollten.

Meetings, Stammtischrunden, Sport, Hochzeiten und Geburtstage - im Moment läuft fast alles über Videokonferenzen. Warum dann nicht auch Kündigungen, dachte sich wohl der Chef des E-Scooter-Verleihers Bird in den USA. Und entließ auf einen Schlag über 400 Mitarbeiter per Audiobotschaft. Er machte sich nicht mal die Mühe, live vor seinen Leuten zu sprechen, sondern ließ lediglich eine Aufzeichnung abspielen.

Die Kündigung per unpersönlicher Nachricht ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber in der Corona-Krise stehen viele Führungskräfte unter enormen Druck - und machen Fehler, die sich nur schwer wieder ausbügeln lassen. Sie verstolpern sich, wenn sie schlechte Botschaften verkünden. Sie ignorieren Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter. Sie benehmen sich wie übergriffige Helikoptereltern, trauen ihren Leuten nichts mehr zu und reißen alle Projekte und Entscheidungen an sich.

Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas, unter dem sich nicht nur die unterschiedlichen Werte von Unternehmen zeigen, sondern auch Charakter und Qualität einer jeden Führungskraft.

In der Krise tappen Führungskräfte immer wieder in die gleichen Fallen. Diese fünf Fehler sollten Sie vermeiden: