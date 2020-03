Die Lufthansa und der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport fahren wegen der Corona-Krise die Beschäftigung vorübergehend stark zurück. Fraport-Chef Stefan Schulte erklärte am Freitag, das Unternehmen werde für bis zu 10.000 Mitarbeiter bei Sicherheits- oder Bodenverkehrsdiensten Kurzarbeit beantragen. Das wäre fast die Hälfte der Belegschaft in Frankfurt. "Wir müssen reagieren, wir müssen unsere Ressourcen zurückfahren", sagte Schulte. Der MDax-Konzern greife härter durch, um stark zu bleiben.

Die Lufthansa habe für die Flugbegleiter in Frankfurt und München Kurzarbeit angezeigt und prüfe dies auch für Mitarbeiter am Boden, erklärte eine Sprecherin. Eine Zahl stand noch nicht fest. Doch bei bis zu 50 Prozent erwarteten Flugstreichungen dürften es Tausende sein, die der Dax-Konzern vorübergehend mit Lohnersatz von der Bundesagentur für Arbeit freistellen muss.

Zugleich dementierte die Lufthansa eine Nachricht des "Handelsblatt", dass die Airline wegen der Corona-Krise Staatshilfen beantragen würde. Zwar wird Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Freitagabend an einer Runde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen, in der es um Corona und die Folgen etwa für die Wirtschaft gehen soll. Ein Antrag auf Staatshilfen sei jedoch nicht geplant, betonte ein Sprecher der Airline.

Der Bundestag beschloss am Freitag unterdessen im Eiltempo Erleichterungen bei der Kurzarbeit, damit Unternehmen in der Corona-Krise die Beschäftigten nicht entlassen. So wird die Bundesagentur für Arbeit neben dem Nettogehaltsersatz von in der Regel 60 Prozent auch die Sozialabgaben zahlen, die sonst vom Arbeitgeber weiter abgeführt werden müssen.