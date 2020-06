Die Lufthansa warnt vor einem Scheitern des milliardenschweren Rettungspaketes auf der außerordentlichen Hauptversammlung. Sorgen bereitet ihr der Einzelaktionärs Heinz Hermann Thiele.

Die Lufthansa hat nach den jüngsten Äußerungen ihres größten Einzelaktionärs Heinz Hermann Thiele davor gewarnt, dass die Umsetzung des mit der Bundesregierung vereinbarten Rettungspakets nicht gesichert sei. Der Konzern halte es für möglich, dass die nötige Zweidrittelmehrheit der Aktionäre bei der Hauptversammlung am 25. Juni verfehlt werde, teilte Lufthansa am Mittwoch mit.

"Dies würde bedeuten, dass die Deutsche Lufthansa AG möglicherweise zeitnah zur Hauptversammlung ein insolvenzrechtliches Schutzschirmverfahren beantragen müsste, wenn es dann nicht unverzüglich zu einer anderen Lösung kommt."

Thiele fordert Nachverhandlungen zum Rettungspaket

Thiele hat seine Anteile an der Lufthansa nach eigenen Angaben auf 15 Prozent erhöht. Er forderte am Dienstagabend in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" eine Nachverhandlung des Rettungspakets. Thiele nimmt Anstoß an der vorgesehenen Beteiligung der Bundesregierung im Umfang von 20 Prozent.

Die Lufthansa erklärte jetzt, laut dem Wirtschaftsstabilisierungs-Beschleunigungsgesetz sei bei einer Präsenz von unter 50 Prozent der Aktionäre bei der Hauptversammlung eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen für die Annahme der Stabilisierungsmaßnahmen erforderlich.

Der Konzernvorstand richtete daher "an alle privaten und institutionellen Aktionäre den eindringlichen Appell, ihr Stimmrecht wahrzunehmen und an der Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens mitzuwirken". Anmeldeschluss für die Teilnahme an der Hauptversammlung ist demnach der 20. Juni, 24.00 Uhr.

rei/afp