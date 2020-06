Nach der staatlichen Rettung der Lufthansa Börsen-Chart zeigen rechnet Großaktionär Heinz Hermann Thiele damit, dass die Sanierung der deutschen Fluglinie "fünf bis sechs Jahre" dauern wird. "Das wird für alle Beteiligten ein schmerzhafter Weg", sagte der 79-jährige Selfmade-Milliardär in einem Interview der "Bild am Sonntag". Aber: "wie schmerzhaft, das kann heute keiner sagen." In jedem Fall gehe es darum, "die Lufthansa zukunftsfähig zu machen." Dazu werde das Management einen Restrukturierungsplan entwerfen.

12





"Aufgrund der umfangreichen Kredite, die verzinst und getilgt werden müssen, reichen Personal- und Sachkostenreduzierung nicht aus", sagte Thiele weiter. "Es müssen auch Beteiligungen von Tochtergesellschaften auf den Prüfstand. Man muss sich alles anschauen, was nicht für den absoluten Kernbetrieb für die nächsten Jahre erforderlich ist", so der der Großaktionär. Dazu gehöre auch das Catering-Geschäft in Europa oder Teile der Lufthansa-Technik. Es werde nicht ohne harte Einschnitte gehen.

Thiele und die übrigen Aktionäre des MDax-Konzerns hatten am Donnerstag einer 20-prozentigen Kapitalbeteiligung der Bundesrepublik zugestimmt. Damit kann die Lufthansa mit deutscher Staatshilfe weiterfliegen. Das Hilfspaket hat ein Volumen von neun Milliarden Euro. Die Corona-Krise mit ihren Einreiseverboten hat den Flugbetrieb der Lufthansa fast zum Stillstand gebracht und für einen drastischen Umsatzeinbruch gesorgt.

Lesen Sie auch:

Lufthansa gerettet - auch Meilensammler können durchatmen

Wie Heinz Hermann Thiele sein Unternehmen durchpflügt

Wie die Lufthansa unter der Staatshilfe leidet





Im Vorfeld hatte sich Thiele kritisch über den seiner Meinung nach zu starken Staatseinfluss geäußert. Mit seiner 15-prozentigen Beteiligung hätte er die nötige Zweidrittelmehrheit für die Kapitalmaßnahmen blockieren können, weil sich nur 38 Prozent der Aktionäre für die Hauptversammlung angemeldet hatten. Thiele befürchtete, dass die Politik bei der Lufthansa eine notwendige Sanierung erschweren würde.

mg/dpa-afx