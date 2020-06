Will Milliardär Thiele sich stärker am Rettungspaket oder der Lufthansa beteiligen, um den Einfluss der Bundesregierung zu mindern?

Knapp eine Woche vor der Abstimmung über das Lufthansa-Rettungspaket besorgt sich Großaktionär Heinz Hermann Thiele durch den Verkauf eines Knorr-Bremse-Aktienpakets viel Geld - und will jetzt offenbar mit der Bundesregierung über einen anderen Weg der Rettung verhandeln.

In den Streit über das staatliche Rettungspaket für die Lufthansa kommt Bewegung. Der neue Lufthansa-Großaktionär Heinz Herrmann Thiele macht ein millionenschweres Aktienpaket an seinem Konzern Knorr-Bremse zu Geld und sucht einem Zeitungsbericht zufolge das Gespräch mit der Bundesregierung. Es werde nach einem Termin gesucht, an dem Thiele mit Finanzminister Olaf Scholz zusammentreffen könne, berichtet das "Handelsblatt" am Donnerstagabend unter Berufung auf informierte Kreise. Das Treffen solle möglichst noch diese Woche stattfinden.

Die staatliche Rettung der Lufthansa vor einer Pleite durch die Corona-Krise könnte doch noch scheitern. Gut eine Woche vor der entscheidenden Hauptversammlung hatte Thiele erklärt, er lehne den vorgesehenen Einstieg des Staates bei der Airline ab. Die Lufthansa warnte, bei einem Nein von ihm zur dafür notwendigen Kapitalerhöhung könnte das Finanzpaket auf dem Aktionärstreffen durchfallen.

Scholz hat ein Gespräch über eine Änderung des mühsam ausgehandelten neun Milliarden Euro teuren Plans bisher abgelehnt. Thiele ist in der Corona-Krise bei der Lufthansa eingestiegen und hält gut 15 Prozent der Aktien.

Nun versilberte Thiele überraschend einen großen Teil seiner Mehrheit am Bahn- und Nutzfahrzeugzulieferer Knorr-Bremse. Thiele verkaufte rund acht Millionen Knorr-Bremse-Aktien, um den Erlös für andere Privatinvestments zu verwenden, wie eine der Konsortialbanken mitteilte. Der Unternehmer werde aber eine signifikante Mehrheit an Knorr-Bremse behalten. Thiele und Knorr-Bremse lehnten Stellungnahmen ab.

Knorr-Bremse-Anteile verkauft

Das Paket von acht Millionen Aktien entspricht einem Anteil von fast 17 Prozent an Knorr-Bremse. Die Knorr-Bremse-Aktien wurden zu einem Preis von 91,00 Euro je Stück platziert, nachdem sie am Donnerstag mit 95,31 Euro aus dem Handel gegangen waren. Damit erlöste Thiele 728 Millionen Euro. Thiele hielt über seine Beteiligungsgesellschaft KB Holding zuletzt gut 70 Prozent an dem Münchner Bremsenkonzern.

Gleichzeitig meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf informierte Kreise am Donnerstag, dass die Bundesregierung und die Lufthansa erwägen, das staatliche Rettungspaket in Höhe von 9 Milliarden Euro zu verringern. Der Grund: Die Fluggesellschaft steht vor weiteren Hilfszusagen aus der Schweiz, Österreich und Belgien. Die Regierung wolle die Belastung für den deutschen Steuerzahler verringern und erwäge, die vorgesehenen Kredite für Lufthansa in Höhe von 3 Milliarden Euro aus dem Fonds der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau zu senken, hieß es. Die deutsche Airline, zu deren Imperium ehemalige nationale Fluggesellschaften in den drei anderen Ländern gehören, sei bestrebt, ihre Rettungskosten so niedrig wie möglich zu halten. Das Bundesfinanzministerium wollte sich zu dem Bloomberg-Bericht nicht äußern.

Regierung will Rettungspaket wohl verringern

Der neun Milliarden Euro umfassende Rettungsplan für die Lufthansa sieht vor, dass der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) im Zuge einer Kapitalerhöhung Aktien zeichnet, um eine Beteiligung von 20 Prozent am Grundkapital der Fluggesellschaft aufzubauen. Zudem sind stille Einlagen von insgesamt bis zu 5,7 Milliarden Euro sowie ein Kredit in Höhe von bis zu 3 Milliarden Euro geplant.

Im Gegenzug für die Hilfe muss die Lufthansa 24 Start- und Landerechte an ihren wichtigen Flughäfen in Frankfurt und München an die Konkurrenz abgeben. Spohr will den Anteilseignern zudem ein Sparkonzept präsentieren. Es drohen Stellenabbau und herbe Einschnitte. Den rechnerischen Überhang in der Corona-Krise beziffert der Konzern auf 22.000 Vollzeitstellen, die Hälfte entfällt demnach auf Deutschland. Management und Gewerkschaften ringen derzeit um ein Sparpaket. Der Konzern beschäftigt etwa 138.000 Mitarbeiter.

