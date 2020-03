Die Lufthansa und der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport fahren wegen der Corona-Krise die Beschäftigung vorübergehend stark zurück. Fraport-Chef Stefan Schulte erklärte am Freitag, das Unternehmen werde für bis zu 10.000 Mitarbeiter bei Sicherheits- oder Bodenverkehrsdiensten Kurzarbeit beantragen. Das wäre fast die Hälfte der Belegschaft in Frankfurt. "Wir müssen reagieren, wir müssen unsere Ressourcen zurückfahren", sagte Schulte. Der MDax-Konzern greife härter durch, um stark zu bleiben.

Die Lufthansa habe für die Flugbegleiter in Frankfurt und München Kurzarbeit angezeigt und prüfe dies auch für Mitarbeiter am Boden, erklärte eine Sprecherin. Eine Zahl stand noch nicht fest. Doch bei bis zu 50 Prozent erwarteten Flugstreichungen dürften es Tausende sein, die der Dax-Konzern vorübergehend mit Lohnersatz von der Bundesagentur für Arbeit freistellen muss.

Das "Handelsblatt" meldete am Nachmittag darüber hinaus, die Lufthansa werde wegen der Corona-Krise Staatshilfen beantragen. Dem Bericht zufolge erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in einer internen Videobotschaft an die Mitarbeiter, dass man mit den Regierungen in den Heimatmärkten über mögliche Staatshilfen rede. Ein Sprecher des Unternehmen bestätigte entsprechende Informationen. So wird Spohr noch am Freitagabend an einer Runde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen, in der es um Corona und die Folgen etwa für die Wirtschaft gehen soll.

Lufthansa ist finanziell eigentlich gut aufgestellt

Die Lufthansa gilt finanziell als gut aufgestellt. Die Finanzverbindlichkeiten abzüglich der Barmittel soll Ende des dritten Quartals 2019 unterhalt des Eigenkapitals gelegen haben. Die Verschuldungsquote lag demnach bei 97 Prozent. Keine der großen Fluggesellschaften mit so einem Netzwerk weise so einen guten Wert aus, so die Zeitung. Dabei dürfte sich die Quote für die Lufthansa zuletzt noch verbessert haben.

Doch unsicher ist, wie lange die Corona-Krise die Menschen weiter vom Fliegen abhalten und die Liquidität damit reichen wird. Vor allem das lukrative Geschäft mit Geschäftsreisenden ist nahezu komplett zum Erliegen gekommen.

Der Bundestag beschloss am Freitag im Eiltempo Erleichterungen bei der Kurzarbeit, damit Unternehmen in der Corona-Krise die Beschäftigten nicht entlassen. So wird die Bundesagentur für Arbeit neben dem Nettogehaltsersatz von in der Regel 60 Prozent auch die Sozialabgaben zahlen, die sonst vom Arbeitgeber weiter abgeführt werden müssen.