London Stock Exchange in London: Nach der Deutschen Börse versucht sich nun die Börse in Hongkong an einer Übernahme

Unter den Börsenbetreibern bahnt sich eine Großfusion an: So will die Börse Hongkong ihr Pendant in London übernehmen, wie der Betreiber Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) am Mittwoch in Hongkong mitteilte. HKEX habe der Londoner LSE ein Übernahmeangebot vorgelegt, das die Londoner Börse mit insgesamt rund 31,6 Milliarden britischen Pfund (etwa 35 Milliarden Euro) bewertet.

Je LSE-Aktie biete HKEX 2045 Pence und 2,495 neue eigene Aktien. Darin inbegriffen seien zwei Milliarden Pfund an Schulden, die Hongkong übernehmen wolle.

Eine Fusion würde nicht nur einen weltweit führenden Finanzmarktkonzern entstehen lassen, sondern auch beide Geschäfte stärken, erklärte HKEX. Der Aktienkurs der Londoner Börse zog nach der Offerte um mehr als 15 Prozent an und erreichten ein Rekordhoch von 7922 Pence.

Deutsche Börse war 2017 mit Übernahmeversuch gescheitert

Auch die Anteilsscheine der Branchenkollegen reagierten positiv. In Frankfurt zogen die Papiere der Deutschen Börse Börsen-Chart zeigen um mehr als 2 Prozent an. Die Deutschen hatten einst ebenfalls vorgehabt, die LSE zu übernehmen, waren im Frühjahr 2017 aber mit diesem Plan an dem Einspruch der EU-Kommission gescheitert.

Überhaupt scheint die Deutsche Börse mit ihren Zukaufplänen kein glückliches Händchen zu haben. So musste der Börsenbetreiber erst vor wenigen Wochen bei der Devisenhandelsplattform FXAll des Finanzdatenanbieters Refinitiv zurückstecken. Refinitiv schnappte sich ausgerechnet der Rivale LSE.

Diese Übernahme ist allerdings auch noch ein Hindernis für die Übernahme der LSE durch die HKEX. Wie der asiatische Börsenbetreiber weiter mitteilte, werde die Transaktion nur durchgeführt, wenn die Übernahme von Refinitiv durch die LSE nicht zustande komme.

