Latam Airlines meldet Insolvenz in den USA an

Töchter in Chile, Peru, Kolumbien, Ecuador und USA betroffen

Latam Airlines: Die lateinamerikanische Fluggesellschaft hat in den USA mit diversen Tochtergesellschaften Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet.

Die von der Corona-Krise schwer gebeutelte Luftfahrtbranche meldet ihr nächstes Opfer: Die größte Fluggesellschaft Lateinamerikas, Latam Airlines, hat in den Vereinigten Staaten mit ihren Tochtergesellschaften in Chile, Peru, Kolumbien, Ecuador und den USA Insolvenzschutz nach Kapitel 11 beantragt.

Die Fluggesellschaft wolle den Betrieb weiterführen und hofft, durch den Konkurs ihre Schulden zu reduzieren und neue Finanzierungsquellen zu finden. Passagier- und Frachtflüge würden weiter betrieben, die Mitarbeiter würden weiter ihren Lohn erhalten, berichten die englischsprachigen Nachrichtenagenturen Reuters und AP.

Nach der kolumbianischen Avianca Holdings - die zweitgrößte Airline Südamerikas - und der australischen Virgin Australia Holdings ist Latam das jüngste Opfer der Coronavirus-Pandemie, die den Passagierflugverkehr weltweit praktisch zum Erliegen gebracht hat.

Hierzulande rettet der Staat die Lufthansa mit Milliardenkrediten und einer direkten Beteiligung vor der Insolvenz. Die Zustimmung der EU-Kommission zu dem Rettungspaket steht noch aus. Auch andere Unternehmen der Luftfahrtbranche sind schwer in Bedrängnis geraten: Der britische Triebwerkhersteller Rolls-Royce hat wegen wegbrechender Aufträge aus der Luftfahrtindustrie angekündigt, mindestens 9000 von weltweit 52.000 Stellen zu streichen.

Aktionäre sagen Latam Geldspritze von zunächst 900 Millionen Dollar zu

Latam hätte "eine Reihe schwieriger Maßnahmen ergriffen", um die drastischen Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft zu mildern. So hatte die Airline laut anderen Berichten unter anderem vor einer Woche angekündigt, 1400 Jobs zu streichen und noch im April zehn Maschinen des Typs Airbus 350 abbestellt, um die Finanzen zu schonen. Offensichtlich aber reichten all diese Schritte nicht aus. "Letztendlich stellt dieser Weg die beste Option dar", begründete Latam-Chef Roberto Alvo den Insolvenzantrag. Die Tochtergesellschaften in Argentinien, Brasilien und Paraguay seien nicht vom Insolvenzantrag nach Chapter 11 betroffen, heißt es.

Latam war im Jahr 2012 aus der Fusion der chilenischen Fluggesellschaft LAN mit der brasilianischen TAM hervorgegangen und ist die größte Airline Lateinamerikas. Vor Ausbruch der Pandemie hoben täglich mehr als 1300 Maschinen der Gesellschaft ab. Im vergangenen Jahr beförderte die Airline 74 Millionen Passagiere. Die Fluggesellschaft zählt mehr als 340 Flugzeuge in ihrer Flotte und führte Ende vergangenen Jahres noch 42.000 Beschäftigte auf ihrer Lohn- und Gehaltsliste. 2019 erwirtschaftete das Unternehmen 190 Millionen Dollar Gewinn.

Größter Anteilseigner von Latam ist die US-amerikanische Fluggesellschaft Delta Air Lines. Sie hatte im vergangenen Jahr noch 1,9 Milliarden Dollar für eine 20-prozentige Beteiligung an Latam gezahlt.

S&P und Fitch stuften Latam bereits herunter

Andere Aktionäre einschließlich der Familien Cueto und Amaro sowie Qatar Airways sollen Latam eine Finanzspritze von 900 Millionen Dollar zugesagt haben, heißt es in den Berichten weiter. Latam habe weitere Anteilseigner aufgefordert, sich an möglichen Finanzierungen zu beteiligen und beziffert die liquiden Mittel aktuell auf 1,3 Milliarden Dollar.

Analysten der Ratingagenturen S&P und Fitch haben die Bonität der Airline am vergangenen Freitag herabgestuft, nachdem das Unternehmen bestätigt hatte, dass es für drei Tranchen sogenannter Enhanced Equipment Trust Certificates keine Zins- und Kapitalzahlungen mehr geleistet habe.