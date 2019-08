8





Die Investoren sind gewarnt: Es bestehe "erhebliche Unsicherheit", ob La Perla als Unternehmen fortbestehen werde, notieren die Buchprüfer der niederländischen Dachgesellschaft der Luxuswäschemarke aus Bologna. Alles hänge davon ab, ob der Hauptaktionär dem verlustreichen Unternehmen weiter Geld gebe.

Lars Windhorst (42) hatte La Perla im Februar 2018 vom italienischen Unternehmer Silvio Scaglia gekauft - als eine von vielen Wetten auf einen neuen Aufschwung seiner Karriere, die noch im Vorjahr abermals gescheitert schien. Im Mai hatte La Perla weiteres Kapital eingesammelt, um die Wende zu finanzieren. Doch die Bilanz des ersten Geschäftsjahrs lässt kaum hoffen.

Wie die "Financial Times" unter Berufung auf die in den Niederlanden veröffentlichten Geschäftszahlen berichtet, schrumpfte der Umsatz 2018 um rund ein Viertel auf 106 Millionen Euro. Das manager magazin hatte zu Windhorsts Einstieg geschrieben, der Finanzakrobat setze primär auf Cost Cutting. Von daher könnte ein leichter Rückgang des Geschäfts im Plan liegen. Ein derartiger Einbruch, wie nun verbucht, war es jedoch keinesfalls - sogar der Rohertrag (Umsatz minus Einkaufskosten) war in der Größenordnung des gesamten erzielten Umsatzes angepeilt.

Verlust immerhin fast halbiert

Die FT zitiert aus einer Investorenpräsentation, mit der Windhorst Anleihegläubiger für La Perla warb: Demnach sollte das Unternehmen im vergangenen Jahr 169 Millionen Euro Umsatz erreichen. Jetzt peilt La Perla 200 Millionen Euro im Jahr 2022 an - nach mm-Informationen ein Drittel des ursprünglichen Ziels.

Immerhin wurde der operative Verlust 2018 annähernd halbiert, auf 91 Millionen Euro. Den Anlegern jedoch war wenigstens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ein positives Ergebnis versprochen worden - was nicht zu halten war.

Gegenüber der FT kommentierte das Unternehmen, in den vergangenen 18 Monaten habe ein neues Managementteam die Restrukturierung von La Perla angegangen - und positive Wirkung zeichne sich bereits ab.

Windhorsts Holding Tennor widersprach der aus dem Geschäftsbericht hervorgehenden Aussage, der Kaufpreis für La Perla habe bloß einen symbolischen Euro betragen. "Wir haben dem Verkäufer einen erheblichen, zweistelligen Millionen-Euro-Betrag gezahlt." Dies schließe die Ablösung alter Aktionärsdarlehen und die Zusage, dem Unternehmen im ersten Jahr mindestens 100 Millionen Euro zuzuschießen, ein.

Einen Wert hat das La-Perla-Investment für Lars Windhorst auf jeden Fall, folgt man der FT: als Rückversicherung, um den Vermögensverwalter H2O als wesentlichen Geldgeber an Bord zu halten. H2O ebenso wie dessen Mutterkonzern, die französische Bank Natixis, hätten nämlich große Summen von La-Perla-Anleihen in ihrem Portfolio - eine Pleite des Wäschelabels würde sie also empfindlich treffen. Damit begründen H2O und Natixis, warum sie in weitere Windhorst-Firmen investieren.